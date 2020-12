Jelena Šimpraga u London je, kaže, stigla 20. prosinca u posjet sestri. Istog dana premijer Andrej Plenković oglasio se na Twitteru:

"S obzirom na nova saznanja o bržem intenzitetu širenja Covida-19 u Ujedinjenoj Kraljevini, Hrvatska će iz mjere opreza privremeno obustaviti putnički zračni promet iz Ujedinjene Kraljevine na 48 sati, dok se ne preciziraju informacije o mogućem novom soju

virusa. Prioritet je zaštita zdravlja građana."

Potom je u utorak ministar prometa Oleg Butković rekao kako će zabrana letova za Hrvatsku trajati do 31. prosinca.

- Pratit ćemo situaciju s drugim europskim zemljama - ustvrdio je Butković.

Na internetskoj stranici Vlade bila je obavijest da se organizira let kojim se hrvatski građani mogu iz V. Britanije vratiti u zemlju u organizaciji Croatia Airlinesa. Svi su morali imati negativan PCR test, a oni koji ga nisu imali idu u samoizolaciju. No karta iz Londona do Zagreba koštala je 4600 kuna.

- To je suluda cijena, s obzirom da povratna karta kod drugih avioprijevoznika košta oko stotinjak eura - kaže nam Jelena koja je u V. Britaniji napravila PCR test, ali zbog velikih gužvi čeka na rezultat već tri dana.

Za Božić će ostati kod sestre i pokušati naći drugi način kako bi se vratila doma.

- Sestra je zaglavila u Velikoj Britaniji nakon što je uvedena zabrana letenja. Vlada je u srijedu organizirala repatrijacijski let po cijeni od 4600 kuna! To je bila cijena samo s ručnom prtljagom! Nakon što je Vlada naprasno izazvala kaos i ostavila svoje državljane kao brodolomce u Velikoj Britaniji, sada im naplaćuju pet do šest puta više od normalne cijene komercijalnog leta da se ljudi vrate doma - ogorčena je Marija Šimpraga, Jelenina sestra.

Smatra kako nije korektno od Croatia Airlinesa da za let naplati pet - šest puta veću cijenu nego drugi avioprijevoznici. Tražili smo komentar Croatije Airlines na ovaj slučaj.

- Jučerašnjim letom iz Londona Heathrow u Zagreb je stiglo 119 putnika, a putnicima su ponuđene uobičajene tržišne cijene karata - kratko su komentirali u Croatia Airlinesu.