Zaplijenjeno 400 kg steroida i testosterona u Zagrebu: Policija istražuje tko stoji iza pošiljke...

Zagrebačka policija zaustavila je u utorak navečer, u suradnji s Ravnateljstvom policije i Carinskom upravom, distribuciju sumnjive pošiljke u kojoj se nalazilo 400 kilograma testosterona, steroida i anastrozola, zabranjenih tvari u sportu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

Policija je izvijestila da je dovršila kriminalističko istraživanje protiv u ovom trenutku nepoznatog počinitelja ili više njih zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa tvarima zabranjenih u sportu.

Foto: PU zagrebačka

Sumnjaju da je počinitelj nabavljao veće količine anabolika radi daljnje preprodaje krajnjim kupcima konzumentima.

U policiji kažu da su se operativnim radom i pretragom poštanske pošiljke, koja se nalazila u prostoru trgovačkog društva na Peščenici, potvrdile sumnje da dokumentacija pošiljke ne odgovara sadržaju.

Foto: PU zagrebačka

Pritom je pronađeno 332 kilograma testosterona, 66 kilograma steroida, dva kilograma anastrazola i 26.872 komada testosterona u ampulama.

Policija ističe da se oduzete tvari nalaze na listi tvari zabranjenih u sportu Ministarstva zdravstva te da je kaznena prijava dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, kao i da se nastavlja kriminalističko istraživanje.