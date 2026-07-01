VIDEO Dunja (82) iz Zagreba skuplja nogometne sličice: Sve albume imam, skupljam od '86!

Čekajte da pauziram utakmicu Meksika, pa ćemo pričati, rekla nam je Dunja (82) iz Zagreba, koja je umirovljenica i strastvena kolekcionarka. Njezin dugogodišnji hobi sakupljanja nogometnih sličica traje od 1986. godine. Do sada je popunila 11 albuma sa svjetskih prvenstava, a uz samo lijepljenje sličica, pedantno vodi i evidenciju o rezultatima, kartonima i igračima, što povezuje s bivšim zanimanjem knjigovođe.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Baka Dunja Štefan skuplja nogometne sličice | Video: 24sata/pixsell

Jedanaest dupkom punih albuma uredno stoji na njezinu stolu u "skladištu", kako se našalila. "Ured", gdje gleda utakmice, joj je kuhinja. Njezin bivši posao knjigovođe savršeno se uklopio u hobi. Za svaku utakmicu detaljno bilježi sve. Od žutih i crvenih kartona do zamjena igrača. Kaže kako vodi doslovno kompletnu obavijest o cijeloj utakmici. Ta preciznost i ljubav prema brojkama vidljiva je u svakom kutku njezina doma, koji je unuk pretvorio u malo skladište za druženje s prijateljima.

- Cijeli život sam baš jako vezana uz nogomet. Tata mi je volio nogomet. Živjeli smo na Remizi pa u Kranjčevićevoj. Često me vodio na utakmice. Počela sam zapisivati rezultate kad mi je stariji sin bio u bolnici. Rekao mi je: 'Daj mi, mama, malo zapiši rezultate'. Tu sam počela ustvari pisati, a prije sam gledala samo - ispričala je Dunja svoj početak strastvenog praćenja nogometa.

Svaku utakmicu prati te zapisuje rezultate i tijek utakmice. Nije joj problem ostati budna do ranih jutarnjih sati.

Foto: Patrik Macek/ Pixsell

- Ako počne u jedan ujutro, onda gledam jer to mi je do tri. Naspavam se, ali ako je iza toga, onda to gledam u reprizi prije podne kao danas Meksiko - rekla je Dunja.

Broj sličica ne broji, a naglasila je da nema svaki album u potpunosti ispunjen.

- Na skupljanje mi je utjecalo ratno stanje, a i korona. Tad nisam baš toliko uspjela skupljati. Tako da su mi ti nepopunjeni, ali me briga uglavnom da su mi ovi zadnji puni. Na njih sam ponosna. Udovica sam 30-ak godina, krpam se kako i koliko god mogu. Unucima isto dajem džeparac, baka sam im, moram. Nije veliki, ali se uvijek nađe za njih - rekla nam je Dunja, koja nam je ponosno prelistala zadnji album Svjetskog prvenstva.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Problem joj je, kako je rekla, pronaći sve sličice, ali i cijene paketića. Popunjavanje albuma skup je hobi, pogotovo za umirovljenike. Dunja otkriva kako je samo za posljednji album potrošila značajan iznos. Snalazi se pomoću Udruge sakupljača sličica Hrvatske.

- Ovaj zadnji album je najveći jer je najviše momčadi na ovom Svjetskom prvenstvu. Da nema udruge, ne bih popunila. Kupovati na kiosku te boksove ili paketiće... Stalno dobiješ dupli. Preko Udruge sam kupila četiri boxa za 200 eura u kojem je bilo oko 500 duplikata, ali to sam zamjenom u udruzi sve uspjela zamijeniti. Sve sam popunila, a mislim da u udruzi dečki ipak imaju obzira prema mojim godinama, pa mi pomažu kad mi nešto fali, zadnji mi je falio Livaković. Došla sam u Udrugu i viknula: 'Tko ima Livakovića', našlo se. Nedostajao mi je jedan album, pa sam ga za 200 eura kupila popunjenog u Udruzi - rekla nam je Dunja kroz smijeh.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Njezina dnevna rutina u potpunosti je podređena nogometu i malim ritualima.

​- Ujutro, kad se ustanem, skuham si kapučino, zapalim si čik i pročitam Večernjak. Onda rješavam križaljku. Popodne je rezervirano za čitanje do utakmice, a navečer uvijek nađem nešto. Gledala sam argentinsku ligu, Copa Libertadores, uvijek se nađe nogometa koji mogu gledati - opisuje Dunja.

Kao i većina hrvatskih navijača, Dunja ima neprikosnovenog favorita.

​- Lukica, tko drugi? - odgovara bez razmišljanja na pitanje o najdražem nogometašu.

Ipak, dodaje kako joj se čini da Modrić nije na onoj razini na kojoj je bio dok je igrao za Real Madrid. Pomno prati i strane zvijezde.

​- Od ovih ostalih ne znam, Mbappé, pa Messi. Strašan mi je i onaj Haaland. Dobar je. Ronaldo mi baš već nije drag. Što je stariji, to je sve lošiji - iskreno komentira.

U svojoj bilježnici predviđa i pobjede utakmica. Pitali smo je što misli o budućnosti "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu i utakmici s Portugalom.

storyeditor/2026-07-01/PXL_010726_154605690.jpg | Foto: Patrik Macek/Pixsell

- Tu neću predviđati ništa. Voljela bih kad bi Kongo pobijedio Englesku, da nas malo iznenade. Napravila sam si popis kojim predviđam tko će pobijediti i ići u osminu finala. Od ovih pet, dva sam pogriješila. Krivo sam predvidjela za Nizozemsku i Njemačku. Uvijek se nadam da će naši dobiti utakmicu. Moram priznati da nisam sretna njihovom igrom. Gledala sam prijateljske utakmice i mislila si: 'Bože, dečki, pa jeste li ručali. Zašto samo stojite' - rekla je Dunja kroz smijeh.

Njezina četiri unuka su već velika, a priznaje da ih ne zanima skupljanje sličica.

- Nisu oni ludi za time. Moj sin je rekao da će si moje albume i bilježnice uzeti kao uspomenu na mene - priznala nam je iskreno.

Otkrila nam je da kao prava Zagrepčanka podržava Dinamo. Kuhinja, u kojoj gleda sve utakmice, puna joj je Dinamova grba.

- Skupljat ću sličice dok ću moći. To je hobi koji jako volim - rekla nam je Dunja.