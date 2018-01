Započela Noć muzeja: Program 13. izdanja posvećen je sportu

POGLEDAJTE VIDEO:

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja u Rijeci tijekom ovogodišnje Noći muzeja, posvećene sportu, otvorio je izložbu o ronilaštvu na Kvarneru od početaka do današnjih dana, a Prirodoslovni muzej Rijeka predstavio je alpinističke, speleološke i ronilačke tehnike i podvige u terenskim istraživanjima svojih djelatnika.

Prirodoslovni muzej organizirao je, u skladu s temom - sportom, i kratke edukativne radionice za djecu i obitelji o ronjenju i alpinizmu, opremi i instrumentima te demonstracije speleoloških tehnika uživo, a Pomorski i povijesni muzej priredio je radionice vezane uz kretanje, ples, sportske aktivnosti i tehnike disanja.

Prirodoslovni muzej, osim u sjedištu u Rijeci, ove je godine organizirao i odlazak autobusom u svoju podružnicu u kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi s usputnim zaustavljanjem u Brodu Moravicama i Kutima, selu u kojem je dugovječna Hrvatska čitaonica. I u Brodu na Kupi otvorena je izložba o istraživanju podzemlja.

Muzej grada Rijeke priredio je poseban program kod Trga Žabice, gdje je postavljena izložba "Prvi na svijetu - 150 godina riječkog torpeda", a posjetitelji su se tu mogli zabaviti i uz glazbeni nastup Davora Tolje i benda "Whiteheads" te gošće Slađane Milošević.

U tom su muzeju posjetitelji mogli razgledati postavljene izložbe "Pazi! Oštar pas!", izbor karikatura o riječkoj političkoj situaciji u prvoj polovici 20. stoljeća te "Nekad prije Ikee" i "Glazbeni vremeplov", s predmetima iz njegove Glazbene zbirke i Zbirke umjetničkog obrta.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti otvorio je vrata za izložbu "Crne krabulje", na kojoj izlaže 12 umjetnika koji se bave migracijama na razini svakidašnjeg života. Ispred ulaza u MMSU je bijela venecijanska gondola ispunjena ugljenom, instalacija Kate Mijatović "Cargo Transfer" postavljena za ovu prigodu, a koja se nastavlja na njezine radove vezane za istraživanja područja sna i nesvjesnosti te dodira oniričkog i racionalnog.

Plenković posjetio Hrvatski športski muzej

U sklopu 13. manifestacije Noć muzeja, čija je ovogodišnja tema Muzeji i šport, predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u petak navečer izložbu Hrvatskog športskog muzeja "Hrvatski sokolovi" u zgradi dvorane ZTD Hrvatski sokol u Zagrebu.

Premijer Plenković došao je razgledati izložbu "Hrvatski sokolovi" odmah po povratku sa Svjetskog gospodarskog forumu u švicarskom Davosu. Uz premijera, izložbu su razgledale i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić.

"Drago mi je biti ovdje večeras i na izložbi koja je otvorena u povodu Noći muzeja. Zahvaljujem prije svega ravnateljici Hrvatskog športskog muzeja Daniri Nakić Bilić te gospodinu Čustonji koji je postavio ovu izložbu koja evocira evo zadnjih otprilike 170-tak godina uspomene i na tjelovježbu i na sport i na te rane međunarodne nastupe, ali prije svega na jednu poruku zdravoga života, onoga što sport zasigurno u Hrvatskoj je, i to u ovom vremenu kada smo i domaćini Rukometnog prvenstva, kada se naši olimpijci spremaju za Olimpijadu i kada nas tijekom ove godine očekuju i druga velika sportska natjecanja", istaknuo je premijer Plenković u izjavi novinarima nakon što je razgledao izložbu.

Kazao je kako mu je posebno drago da je ova, 2018. godina kulturne baštine.

Poručio je kako je Noć muzeja prigoda da još jednom hrvatskoj javnosti na ovaj popularan način predstave muzeje diljem zemlje koji baštine hrvatsku kulturu, baštine naš identitet.

"I siguran sam da ćemo i sa strane Vlade, pa i u konkretnom ovom slučaju Hrvatskog športskog muzeja, u jednoj sinergiji Splita i Zagreba pronaći jedno trajno rješenje za sjedište Muzeja. Sigurno jedan moderan, interaktivan način koji će inspirirati mlade da se bave sportom. A hrvatsku kulturu ćemo nastojati poticati svim projektima, mjerama, pa naravno i financijskim sredstvima", istaknuo je premijer Plenković.

Zahvalio je ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i državnoj tajnici Središnjeg državnog ureda za šport Janici Kostelić.

Na pitanje novinara planira li u Noći muzeja posjetiti možda još koji muzej, predsjednik Vlade Plenković kazao je da večeras "malo teško, ali, evo, bit će prigoda, bit će izložbi, bit će posebnih postavaka". Objasnio je da bi večeras vrlo rado posjetio još muzeja, ali da su "ovaj tren došli iz Švicarske" te će još biti prigoda.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek novinarima je rekla da nije mogla biti na otvorenju Noći muzeja ali da će večeras obići još nekoliko muzeja. Zahvalila se i Hrvatskom muzejskom društvu i svim našim muzejalcima, svim djelatnicima muzeja ali i drugim institucijama, i baštinskim i drugim, koje se pridružuju večerašnjoj manifestaciji.

"Ovo je 13. godina. Večeras imamo više od 200 mjesta koja će posjećivati naši građani i ovo su važni događaji koji pozivaju naše građane da obilaze kulturne institucije, da sudjeluju u kulturi. To je jedan od prioriteta naše kulturne politike, i evo, veseli me doista i veliki interes, i kako publike, tako i muzejalaca", istaknula je ministrica kulture.

Noć muzeja, kulturna manifestacija koja besplatnim ulazom i posebnim programima jednom godišnje do kasno u noć u muzeje tradicionalno privuče veliki broj građana, u petak se održava na više od 200 lokacija diljem Hrvatske, a službeno je otvorena u Zagrebu, u Domu Zagrebačkog tjelovježbenog društva Hrvatski sokol.

Organizator Noći muzeja, Hrvatsko muzejsko društvo je s Hrvatskim športskim muzejem odabralo tu lokaciju za otvorenje, u skladu s ovogodišnjom temom - sportom, s obzirom da je ta dvorana simbol zagrebačke i hrvatske tjelovježbe, kao i sportske gimnastike. Tom prigodom ondje je otvorena izložba "Hrvatski sokol", koja uz pomoć plakata, fotografija i novinskih isječaka podsjeća na 140. obljetnicu izlaska prvog broja najstarijeg hrvatskog časopisa posvećenog tjelovježbi i sportu "Sokol" te 135. obljetnicu izgradnje prve tjelovježbene i sportske dvorane.

Prvi nacrt zgrade izradio je 1881. aktivni član Hrvatskog sokola, čuvar sprava, a kasnije i dugogodišnji nadzornik zgrade, Milan Lenuci. Dvorana je izgrađena prema projektu Aleksandera Seća i Ferdinanda Kondrata potkraj 1883. godine, u samo šest mjeseci. Izgradnju je donirao sam klub donacijama i kreditom, a rezultat je bila najveća dvorana u Zagrebu, koja je danas jedna od najstarijih sportskih dvorana u Europi, očuvana gotovo u izvornom obliku i služi istoj svrsi.

Uz predsjednika Vlade Plenkovića bit će ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić.

Bogat kulturni program u Splitu

U sklopu Noći muzeja u petak navečer je u Splitu, na Mosoru, u Saloni, na Visu, to jest na 22 mjesta organiziran bogat kulturni program, od otvaranja novih izložaba, razgledavanja stalnog postava i glazbenog programa do radionica za djecu.

Na splitskoj tvrđavi Gripama u Hrvatskome pomorskom muzeju otvorena je izložba Roberta Kučića, Mladena Cukrova i Ljubomira Radića "Počeci pomorskih športova u Splitu". Izložbu je organizirao Hrvatski pomorski muzej u suradnji s Udrugom za osnivanje muzeja športa u Splitu.

Predstavili su početke splitskih sportova vezanih uz more od kraja 19. stoljeća do 1941. godine, od osnutka veslačkoga i jedriličarskog kluba "Adria" 1890. godine preko Hrvatskog veslačkog kluba "Gusar", plivanja i vaterpola te ostalih vodenih sportova od kojih je većina u Splitu zaživjela do Prvoga svjetskog rata, a rijetki u službeno osnovanim klubovima. Nakon Prvoga svjetskoga rata u Splitu je jačao razvoj sporta pa su se osnovali klubovi kao što je "Jadran", "Labud" i POŠK, što se moglo vidjeti na izložbi na kojoj su izložene izvorne fotografije s početaka pomorskih sportskih aktivnosti popraćene dokumentima, medaljama i sportskom opremom. Izložba je otvorena do 17. veljače.

Uz Hrvatski pomorski muzej te mnoge druge, u Noći muzeja ljubitelji kulture mogli su besplatno posjetiti i Muzej Grada Splita, Galeriju Emanuela Vidovića te supstrukcije Dioklecijanove palače i prostor jugoistočne kule, gdje se održavao zajednički program "Svi smo mi sportaši - sportski vas dočekujemo i sportski po muzeju vodimo".

U Galeriji umjetnina otvoreno je nekoliko izložaba, u Multimedijalnome kulturnom centru održava se program kratkih filmova, projekcije arhivskih snimki, videoinstalacije i na kraju koncert.

Prvi put u Noći muzeja sudjeluje i Javna ustanova Park-šuma Marjan, koja je s Muzejom hrvatskih arheoloških spomenika otvorila izložbu "Otkrivanje Marjana".

U suradnji s Hrvatskom maticom iseljenika HNK Hajduk otvorio je vrata građanima koji mogu razgledati Hajdukovu trofejnu dvoranu te na kraju pogledati dokumentarni film Mate Prlića "1950".

Popularna manifestacija i u Osijeku

U povodu 13. Noći muzeja u Hrvatskoj, koja se ove godine održava pod naslovom i olimpijskim geslom: „Muzeji i sport – brže, više, jače.../citius,altius, fortius…“, osječki muzeji u petak su pripremili niz izložaba.

Denis Detling, ravnatelj Muzeja Slavonije, jednog od najstarijih hrvatskih muzeja i najvećeg muzeja otvorenog tipa u Hrvatskoj, rekao je Hini da, kao i dosadašnjih godina do 1 sat po ponoći očekuju veliki broj posjetitelja, jer je riječ o vrlo popularnoj manifestaciji.

"Mi smo nedavno otvorili tri nove izložbe. U središnjoj zgradi Magistrata, jer djelujemo na dvije lokacije, su izložbe „Tvrđa u Osijeku“, „Zastave iz fundusa muzeja“ i jedna prigodna izložba u povodu velikog jubileja "105 godina kina Urania“. Na našoj drugoj lokaciji, u zgradi Glavne straže su dva stalna postava „Prapovijest“ i „Seoba naroda i srednji vijek“. Tu su još i izložbe “Beketinci-Bentež“ i „500 godina reformacije“, koju se još može vidjeti samo u Noći muzeja jer ju nakon toga povlačimo, rekao je Detling.

Dodao je kako je prošle godine kroz obje zgrade Muzeja prošlo oko sedam tisuća Osječana, tako da se do kraja ove Noći muzeja očekuje približno isti broj posjetitelja.

Manifestacija utječe na popularizaciju muzeja, jer barem jednom u godini privuče veliko zanimanje ljudi, pa se neki odluče i tijekom godine doći pogledati izložbe koje neće moći vidjeti u sljedećoj Noći muzeja, rekao je ravnatelj Detling.

U Arheološkom muzeju u zgradi Glavne straže može se pogledati maketa rimske promatračnice izrađene za budući stalni postav „Antike“, kao i rimske freske pronađene u arheološkim istraživanjima. Osmislili su i prigodan program za djecu i mlade na temu antike.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek u Galeriji Kazamat otvorilo je izložbu „Bure baruta 7“. Na njoj su izloženi radovi mladih umjetnika Luke Petraka, Mirne Pokorić i Doriana Trepića. To je sedma skupna izložba naziva „Bure baruta“ namijenjena mladim, neafirmiranim umjetnicima. Svrha joj je ukazati na postojanje mladih, kvalitetnih i školovanih umjetnika izvan etablirane scene. Izložba je otvorena do 18. veljače.

Muzej likovnih umjetnosti se 11. put uključio u manifestaciju Noć muzeja u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva. Samostalnom izložbom japanskog grafičara Harumija Sonoyame i izložbom umjetničke skupune HAN17 (Tokio), koja je otvorena u četvrtak, pridružili su se Noći muzeja. U radionice su se uključili i vanjski suradnici, umjetnici grafičari i izlagači koji su održali prigodne radionice. Predstavljeni program promovirao je dvije različite kulture, japansku i hrvatsku. Izložba će u Muzeju likovnih umjetnosti biti otvorena do 8. ožujka.

HAZU uključen u Noć muzeja

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) sudjelovala je u petak u tradicionalnoj manifestaciji Noć muzeja sa svoje četiri jedinice – s tri muzejsko-galerijske ustanove i s Knjižnicom Akademije, a u Knjižnici HAZU za posjetitelje je pripremljen niz raznovrsnih programa.

Igrači Hrvatskog akademskog hokejskog kluba Mladost predstavili su hokej na travi kao najstariji momčadski olimpijski sport koji se igra na olimpijskim igrama od 1904., a u Hrvatskoj od 1903. kad ga je donio Franjo Bučar, priopćeno je iz HAZU.

Posjetitelji su mogli razgledati muzejske eksponate Lavoslava Ružičke i Vladimira Preloga u Memorijalnoj sobi hrvatskih nobelovaca, kao i izložbu Povijest Društva hrvatskih književnika 1900.-1971. – iz arhiva Odsjeka za povijest hrvatske književnosti HAZU.

Bile su izložene i glagoljske tiskane knjige iz Knjižnice HAZU (izvornici i faksimilni pretisci) te bibliofilsko faksimilno izdanje Gutenbergove Biblije u 42 retka.

Prezentirana je i virtualna izložba Salon Ullrich – prva zagrebačka privatna galerija te digitalne preslike izvornika u Digitalnoj zbirci HAZU (knjige, rukopisi, kazališne cedulje, note, slike, plakati, predmeti itd.).

U velikoj dvorani Knjižnice HAZU održana su predavanja dr.sc. Žarke Vujić Obitelj Ullrich i doprinos hrvatskom sportu, prof. Vere Grgac Stjepan Grgac (1909.–1960.), z biciklinem od Bistre čez Hrvacku v Evropu! te dr.sc. Filipa Cvitića Učiniti glagoljicu vidljivom.

Održana je i etno-radionica 'Z ovim smo se igrali kad smo deca bili', koju su organizirali KUD Bistra i udruga Ekomuzej Bistra u suradnji s Odsjekom za etnologiju HAZU. Cilj joj je bio oživjeti tradicijsku kulturu Hrvatskog zagorja opisanu u etnografskim i folklorističkim rukopisnim zapisima s kraja 19. i početka 20 stoljeća s posebnim osvrtom na tradicijske dječje igre poput hodanja na štulama, nogometa s krpenjačama i drugih danas gotovo zaboravljenih dječjih igara.

Suradnice Glagoljaškoga središta „Frankopan" Osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Zagreba i Odjela za hrvatsko glagoljaštvo Matice hrvatske održale su kreativnu glagoljičnu radionicu za mlade Izradimo glagoljični suvenir! kojom su na zabavan način popularizirali glagoljicu kao izvorno hrvatsko pismo.

Održana je i radionica zaštite arhivske građe na primjeru dokumentacije Salona Ullrich, a predstavljena je i zbirka ploča Đure Griesbacha iz Odsjeka za povijest hrvatske glazbe HAZU i zbirka starih gramofona u vlasništvu Velimira Krakera iz Siska.

U Strossmayerovoj galeriji starih majstora HAZU mogao se razgledati njen stalni postav s djelima slavnih europskih slikara od 14. do 19. stoljeća.

U Gliptoteci HAZU, uz stalni postav s istaknutim izlošcima uz temu Muzeji i sport, te zbirku medalja i plaketa, bila je postavljena i izložba Horizont očekivanja / Hrvatski paviljon na 57. Venecijanskom bijenalu.

U Hrvatskom muzeju arhitekture u povodu Noći muzeja predstavljen je izbor građe vezane uz projekt Olimpijskog stadiona i sportskih zona na Poljudu u Splitu arhitekta akademika Borisa Magaša. U partnerstvu s Hrvatskom olimpijskom akademijom Hrvatskog olimpijskog odbora obilježen je spomen na Franju Bučara, oca hrvatskog sporta i olimpizma koji je 1920-ih godina živio u tadašnjoj vili Ehrlich, zgradi u kojoj se danas nalazi Hrvatski muzej arhitekture HAZU, naveo je Marijan Lipovac iz Ureda za odnose s javnošću i medije HAZU.

Bernardić posjetio Jasenovac u povodu manifestacije

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić posjetio je u petak Jasenovac u povodu manifestacije Noć muzeja, koja se ove godine obilježava na temu sporta, a u Javnoj ustanovi Spomen područja Jasenovac razgledao je izložbu posvećenu Borisu Hanžekoviću, vrhunskom atletičaru prije Drugog svjetskog rata kojeg je ustaški režim poslao u logor u kojemu je i umro, priopćeno je iz SDP-a.

Bernardić je istaknuo da mu je bila želja većeras doći u Jasenovac kako bi podržao rad ove ustanove, samu manifestaciju Noć muzeja, ali i kako bi odao počast u miru i dostojanstvu žrtvama stradalima u najvećem sabirnom logoru i logoru smrti u NDH.

„Ovo mjesto nam je svima opomena i podsjetnik da užase koji su se ovdje događali nikada ne smijemo zaboraviti. Mladi ljudi moraju učiti o onome što se ovdje događalo i da su ljudi bili ubijani jer su na ovaj ili onaj način bili drugačiji. Sloboda je stoga, najvažnija stvar na svijetu jer njezino ukidanje prvo počinje zabranjivanjem slobode govora. Potom kreće zabrana elementarnih ljudskih sloboda, a onda se, nažalost, događa Jasenovac. Zbog toga je naš zadatak svaki dan, a posebice danas, dan uoči Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta, podsjetiti da je sloboda najvažniji civilizacijski doseg“, izjavio je Bernardić

Na novinarski upit, Bernardić je komentirao i izložbu srbijanske vlade o Jasenovcu u sjedištu UN-a u New Yorku, a koja se u Hrvatskoj doživjela kao svojevrsna manipulacija jer su se u sklopu nje plasirali lažni podaci, kao i dojam da su se stradanja žrtava u tom ustaškom logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata iskoristila u “propagandne svrhe”, navode iz SDP-a.

„Zločin je počinjen, a žrtve moramo pamtiti. To je jedino važno. Brojkama se u svijetu danas bave mnogi, no moj je stav da je stradala i samo jedna, ili pet osoba, to je tragedija. Mi stoga, nikad ne smijemo zaboraviti fašizam i sve one strašne stvari koji su se događaliza vrijeme ustaškog pokreta. Hrvatska je jedna od zemalja u svijetu koja je dala najviše antifašista po glavi stanovnika. Hrvatska je dakle, antifašistička zemlja i u njoj se nitko ne smije sramiti antifašizma“, rekao je Bernardić.

Predsjednik SDP-a susreo se tom prilikom u Jasenovcu i s vodstvom lokalnog SDP-a, dodaje se u priopćenju.