Započelo suđenje Željku Travici: Sude mu za mučno zlostavljanje branitelja. Postrojio ih, pa ubio

Na Županijskom sudu u Osijeku započelo je suđenje Željku Travici iz Mirkovaca, kojega se tereti za zlostavljanje zarobljenih hrvatskih branitelja u listopadu 1991. Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Travica je uhićen na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj prošlog studenoga, kad je htio ući u Francusku iz Velike Britanije, nakon što je PU vukovarsko-srijemska protiv njega podigla kaznenu prijavu u rujnu 2022. Nakon uhićenja izručen je Hrvatskoj i do početka suđenja bio je u zatvoru u Osijeku. Prema optužnici, tereti ga se da je kao pripadnik srpske paravojne formacije nakon okupacije Cerića, 2. listopada 1991. godine, u dvorištu obiteljske kuće u Ceriću postrojio zarobljene pripadnike HV i policije, koji su tad imali 46, 40, 29, 22 i 20 godina, te još jednu nepoznatu osobu, nakon čega su svi ubijeni rafalima iz puške.

Travica je također sudjelovao i u teškom zlostavljanju trojice zarobljenih branitelja koji su tad imali tek 18 godina, pri čemu je jedan zadobio teške ozljede i takav je odveden u logor.

Iako se zna da je Travica bio komandant obrane Mirkovaca, a nakon toga predsjednik mirkovačke općinske skupštine do 1997. godine, kad je pobjegao u Englesku i godinama bio nedostupan hrvatskom pravosuđu, on se na sudu u Osijeku izjasnio da se ne osjeća nimalo krivim za navode iz optužnice. No svjedoci su iskazivali da je itekako kriv za sve.

- Zarobljen sam u Ceriću nakon pada. Bilo nas je 18 u kući na početku sela gdje je bila obrana. Teritorijalci su tražili da se predamo. Oni koji su to učinili su ubijeni. Nas petorica smo ostali u podrumu. Ubacili su bombe unutra i dvojica od nas su poginula. Ivan Kopčić, Zoran Šorli i ja smo izašli. Travica me odmah udario kundakom u glavu i tukao dok sam ležao na tlu. Da se nije pojavio transporter JNA u kojem je jedan oficir naredio da nas odvedu na ispitivanje, tko zna što bi bilo. On je rekao Travici da pazi na nas. Nas su koristili kao živi štit pri napadu na Vinkovce. Nakon toga su nas zatvorili, vezali ruke žicom, tukli čime god su stigli, donosili u nekoj kacigi mozak i rekli da je to od našeg suborca te nas pitali jesmo li gladni. Travica je stalno bio s nama - svjedočio je Željko Uglješić, pripadnik HOS-a.

Sljedeći dan su ih vodili u Mirkovce i tjerali da hodaju ispred njih kako bi provjerili je li teren miniran.

Travicu nisam poznavao. Zvali su ga imenom. Mještani su se prema njemu i njegovu bratu Dinku odnosili kao prema nekim šefovima u mjestu. Njegov brat ga je pitao zašto nas je doveo, zašto nas nije pobio kao i ostale. Kad su nas odveli na ispitivanje, tu je bio Dinko Travica. Udarao me drvenom palicom po glavi i tijelu do nesvijesti. Opet su nas zatvorili u neki podrum, gdje su dolazili teritorijalci i tukli nas. Sljedećeg dana došla je vojna policija i odvezla nas u Šid. Nakon toga sam završio u logoru Begejci i razmijenjen sam nakon dva mjeseca - rekao je na sudu Uglješić.

Njegovu se iskazu usprotivio Dražen Srb, odvjetnik Travice, koji je rekao kako je svjedokov iskaz različit u odnosu na one koje je ranije dao te da se razlikuje i od ostalih svjedoka.

Potom je saslušan Ivan Kopčić, koji je također bio u istom podrumu nakon pada kao i Uglješić.

- Nakon što su ubili one koji su se izašli predati, podrum je počeo gorjeti. Ušla su dvojica teritorijalaca te izveli Šorlija i mene, a mi smo morali otići po Uglješića. Većinom su nas ispitivali domaći Srbi iz Mirkovaca, među njima i Travica, kojega tad nisam znao, kao i neki Tešić i Goran Martinović. Uglješića su udarili kundakom po glavi, a ona je netko iz JNA rekao da nas ne tuku jer smo zarobljenici. Vodili su nas kao živi štit, pa vezali u podrumu, tukli... Donijeli su nam ljudski mozak i tjerali nas da jedemo. Travica je imao na sebi smeđu beretku i zelenu pancirku. Pitao me je za jednog mojeg rođaka kojeg je poznavao. Opsovao mi je mater. Potom su nas odveli u Mirkovce i zatvorili u neki podrum, gdje su nas tukli. Nakon toga su nas odvezli u Šid - rekao je Kopčić dodajući kako njega osobno Travica nije tukao.

Suđenje je potom odgođeno za veljaču.