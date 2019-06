Zaposlenici, ovih 6 stvari nikad nemoj reći šefu, a ni kolegi

1. Probat ću

Osvijestite svoje vrline i mane, svoje prednosti i nedostatke, a kad vas netko traži da nešto napravite ili to napravite ili mu dajte alternativu, ali nikad nemojte reći da ćete 'probati to napraviti' jer to zvuči kao da se nećete uopće potruditi. Radije recite "nema problema, bacam se na posao".

2. On je lijen / nesposoban

Nemojte dozvoliti sebi da pred šefom pričate protiv vlastitog kolege. Čak i ako je to točno, nema smisla da prljate svoj ugled tako da to pričate pred drugima. To vjerojatno svi znaju. No, ako pretjerujete i to nije točno, onda morate znati da u očima drugih ispadate totalno smiješno. Zlatno je previlo da nikad ne omalovažite druge kako biste naglasili svoje vrline. Time postižete kontraefekt.

3. To nije u opisu mog posla

Nakon ove izjave ispadate lijeni i svi vas shvaćaju kao radinika koji je voljan napraviti najmanje što može kako bi obavio posao i dobio plaću, što je jako loše ako vam se sviđa sigurnost posla. Ako vas šef zamoli da učinite nešto što smatrate neprikladnim za vaš položaj (za razliku od moralno ili etički neprikladnog), najbolji potez je da zadatak obavite s osmijehom. Kasnije zakažite razgovor sa šefom kako biste razgovarali o vašoj ulozi u tvrtki i trebate li ažurirati opis posla. Ovaj razgovor također omogućuje vama i vašem šefu da razvijete dugoročno razumijevanje onoga što biste trebali i stvari koje ne biste trebali raditi.

4. Ne mogu

Ovo zaista nije prikladno govoriti na poslu jer zapravo to izgleda kao da nešto nećete namjerno učiniti. Ako stvarno nešto ne možete napraviti jer nemate potrebne vještine, morate ponuditi alternativno rješenje. Umjesto da kažete ono što ne možete učiniti, recite što možete učiniti. Na primjer, umjesto da kažem "Večeras ne mogu ostati kasno", recite: "Mogu doći rano sutra ujutro".

5. Ne volim posao, jedva čekam dati otkaz

Ako ste negativni prema cijelom radnom okruženju, to vas karakterizira kao osobu koja mrzi svoj posao. Isto tako to narušava produktivnost zaposlenika, a šefovi su skloni brzo zamijeniti ljude koji narušavaju pozitivnu radnu atmosferu.

6. To nije moja greška

Ako radite timski, nikad nemojte okriviti samo kolegu za eventualne propuste. To nije kolegijalno, a svi izbjegavaju raditi s takvim ljudima. Prihvatite dio krivice i ponudite rješenje. Onda ste napravili pravu stvar.

Tema: Poslodavac 3.0