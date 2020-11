Zapošljavanje bivšeg pročelnika za kulturu bilo je nezakonito

Istaknuo je da je proces koji traje sedam godina došao do kraja, a vijećnici HDZ-a, dodao je, još su 2013. upozoravali na Jurešićevo nezakonito zapošljavanje

<p>Županijski vijećnik HDZ-a<strong> Dinko Beaković </strong>ocijenio je u srijedu na konferenciji za novinare da je zapošljavanje bivšega županijskog pročelnika za kulturu <strong>Valerija Jurešića</strong> bilo nezakonito te da za to treba odgovarati župan <strong>Zlatko Komadina.</strong></p><p>Beaković je novinarima pokazao presudu Ustavnog suda iz prosinca 2019. kojom se odbija ustavna tužba Valerija Jurešića. Istaknuo je da je proces koji traje sedam godina došao do kraja, a vijećnici HDZ-a, dodao je, još su 2013. upozoravali na Jurešićevo nezakonito zapošljavanje.</p><p>Od tada su, rekao je Beaković, u Županijskoj skupštini doživjeli "bezbroj uvreda i omalovažavanja", a neki su i tuženi jer su se o tome usudili govoriti.</p><p>Također je rekao kako nitko ne spominje tu presudu, a Komadina naglašava da je Jurešić njega tužio. Beaković je istaknuo da Jurešić jest tužio župana Komadinu jer mu je on nakon inspekcijskog nalaza na kraju ipak morao dati otkaz.</p><p>Smatra da je u tom slučaju Komadina bio naredio besramnu političku korupciju te da je u sve uvukao više osoba, primjerice pravnu službu i članove Županijske skupštine. Upitao je zna li župan za zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi te je li pokrenuo postupak prema odgovornim osobama na županijskome Službeničkom sudu.</p><p>- Svi su znali da je zapošljavanje bilo nezakonito i svi su šutjeli, pa bi trebali i odgovarati - rekao je Beaković, ocjenjujući da je učinjena golema šteta te da je u županiji radila osoba koja nije smjela biti na tom radnom mjestu, a nisu radile osobe koje su se javile na natječaj i ispunjavale sve uvjete.</p><p>- Bilo bi pošteno da 1,5 milijuna kuna, koliko je primio Jurešić za plaće, u županijski proračun vrati upravo Komadina jer je to zapošljavanje bila politička korupcija i dogovor župana i HNS-a - rekao je.</p><p>- Zbog brutalnog i bespravnog kršenja zakona, naređivanja i provođenja sramotne političke korupcije, župan Komadina mora odgovarati i odgovarat će jer su određeni postupci pokrenuti i neće moći izbjeći dati odgovore - rekao je Beaković i dodao da bi Komadina zbog svih postupak, ako je moralan i častan, morao dati ostavku na dužnost župana.</p>