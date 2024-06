Zaprešić slao inspekciju jer nisu znali što Pripuzov Eko-flor tamo radi. Rekli su tad: 'Sve je tu OK'

U Zaprešiću je u srijedu popodne buknuo požar na lokaciji tvrtke Eko-flor. Kako nam je potvrđeno, gori plastika, a ozlijeđenih nema. Crni dim nadvio se nad gradom, a građanima stižu upozorenja da zatvore prozore i vrate te ne izlaze vani kako bi izbjegli udisanje dima.

Grad Zaprešić je krajem prošle godine tražio od Državnog inspektorata da provjeri odlaganje plastike na toj lokaciji. Tvrtka Eko-flor je u listopadu prošle godine obavijestila grad Zaprešić da će "na dionici Industrijske ulice, uz lokaciju zaprešićke zone za gospodarenje otpadom, biti pojačan kamionski promet radi transporta neopasnog otpada, prikupljenog između ostalog i na području zaprešićkog kraja".

Nagađa se sada da je riječ o tisućama tona plastičnog otpada koji je tamo dovezen s područja Zaboka i drugih lokacija, bez pravih kontrola, te trenutačno gori. Grad Zaprešić je tada priopćio da je "odlučio uložiti maksimalne napore kako bi u svakom trenutku bio informiran te u okviru svojih mogućnosti kontrolirao sve procese, s ciljem da oni budu ispravni i u skladu sa Zakonom o zbrinjavanju otpada".

Grad je uputio dopis tvrtki Eko-flor Plus d.o.o. s ciljem da dobiju sve potrebne informacije o njihovim aktivnostima, jer se to tada, očito, nije događalo. Grad Zaprešić je obavijestio i Državni inspektorat Republike Hrvatske i te je zatražio inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da je količina dovezenog neopasnog otpada na spomenutu lokaciju u skladu sa Zakonom te dobivenim županijskim dozvolama. „Provedenim nadzorom i obilaskom lokacije utvrđeno da zatečena količina otpada na lokaciji ne prekoračuje količine privremeno uskladištenog otpada kojeg je u jednom trenutku dopušteno držati na lokaciji gospodarenja otpadom.

Nastavno na navedeno, provedenim nadzorom je utvrđeno da TD Eko-flor Plus na nadziranoj lokaciji posluje u skladu s ishođenom Dozvolom za gospodarenje otpadom“, stoji u dopisu Državnog inspektorata od 27. listopada 2023. Tvrtka Eko-flor Plus d.o.o. imala dozvolu za skladištenje neopasnog otpada na plohi ukupne veličine 20 x 20 metara i u objektu od 80 m².

Cilj je da se cijelo vrijeme prati da se ove granice ne prekorače te da se aktivnosti odvijaju u potpuno kontroliranim uvjetima. Zaprešićka zona za gospodarenje otpadom određena je prije više od 50 godina, a posljednjim je izmjenama prostorno-planske dokumentacije i površinski smanjena. Osim komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o., u toj zoni dozvolu za gospodarenje otpadom imaju i tri privatne tvrtke DS Smith, Unijapapir te tvrtka Eko-flor Plus d.o.o. za zbrinjavanje neopasnog otpada, a koja je tek nedavno započela s radom u spomenutoj zoni.

Zaprešić je inače među gradovima s visokim postotkom odvajanja otpada, podzemnim spremnicima za otpad za stambene zgrade, reciklažnim dvorištem, a izgrađena je i nova ploha za odlaganje komunalnog otpada koja će se koristiti do otvaranja budućeg županijskog centra.

Prije dvije godine je na sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića nezavisni vijećnik Danijel Saić rekao da je primijetio da se na prostoru bivše tvornice Unija metal/Unija papir odvijaju građevinski radovi te da ima saznanja da je na tom području u zakupu tvrtka „Eko-flor“ koja je zatražila od Zagrebačke županije izdavanje građevinske dozvole za proširenje na zonu istok te da je Zagrebačka županije odobrila dozvolu, iako ističe kako je temeljem GUP-a Grada Zaprešića na navedenom području dozvoljeno sami prikupljanje i odlaganje papira te je predložio da Gradsko vijeće Grada Zaprešića na ovoj sjednici donese odluku o slanju hitnog inspekcijskog nadzora kako bi saznali što točno tvrtka „Eko-flor“ ima u planu graditi na navedenom području.

Gradonačelnik Turk mu je odgovrio kako se bilo koja vrsta građevine za gospodarenjem otpadom može graditi samo u predviđenoj zoni-to je tzv. zona K3-komunalno-servisna i to samo na prostoru Komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o., u zoni Novi dvori-Unija papir -prostor je predviđen samo za odlaganje i skladištenje papira-navedene zone za odlaganje određenih vrsta otpada određene su GUP-om koji je trenutno na snazi, a isto će biti i u prijedlogu novog GUP-a; rekao je kako osobno ima saznanja da za navedeni prostor nije izdana građevinska dozvola te je potvrdio kako se slaže sa prijedlogom vijećnika

Danijela Saića za slanjem inspekcijskog nadzora i to po hitnom postupku.

Eko-Flor Plus u sastavu je Cios grupe, čiji je vlasnik kontroverzni Petar Pripuz. Firma je osnovana 2001. i do danas je izrasla u najveću domaću privatnu tvrtku za sakupljanje komunalnog i neopasnog otpada u Hrvatskoj. Pokriva područje gotovo cijele kontinentalne Hrvatske te Zadarske županije. Prema podacima Fine, Eko-Flor Plus završio je prošlu godinu s rekordnim poslovnim brojkama. Imao je 21,3 milijuna eura prihoda i 2,5 milijuna eura dobiti. Zapošljava više od 200 ljudi, čija prosječna plaća iznosi 967 eura. Prošle je godine gorio otpad i u pogonima te tvrtke u Mokricama kod Oroslavja.