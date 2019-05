Zaprijetili su mu ovrhom zbog dugovanja od samo četiri lipe!

Redovito im plaćam račune već 12 godina, a oni mi pošalju opomenu pred ovrhom i prijetnje ako ne uplatim četiri lipe duga, ogorčen je čitatelj iz Bedekovčine

Za poslovni prostor koji koristi Općini plaća komunalnu naknadu. Krajem travnja dobio je uplatnice za cijelu godinu, a uz njih i opomenu zbog duga od četiri lipe.

- Da nešto nije plaćeno, mogli su i ljepše napisati, a ne prijetiti ovrhom i većim troškovima ako ne platim te četiri lipe - rekao je Bedekovčanin te dodao:

S tim se slažu i u udruzi za zaštitu potrošača.

Mogli su otpisati dug

- Trebali su taj dug dodati na uplatnici za sljedeći mjesec ili ga drukčije obavijestiti. Dogodi se da netko uplati manje ili zakasni pa mu zaračunaju kamate. Opomenom na četiri lipe samo su si stvorili negativnu reklamu i dodatni trošak - rekao je Igor Vujović, predsjednik Društva Potrošač.

Dodao je da su tako mali dug mogli otpisati.

- Većina tvrtki otpisuje male dugove, na primjer do 10 kuna. Ako je nekome stalo do potrošača i ima malo ljudskosti, opomenu za tako mali dug neće poslati. No zakon ne definira koliki mora biti dug da bi se pokrenula ovrha, dužan si i svejedno je koliko - dodao je Vujović.

U opomeni pred ovrhu piše: Pozivamo vas da dugovanje podmirite u roku od osam dana. Ukloliko ne uplatite u navedenom roku, dugovanje će se naplatiti u ovršnom postupku, a vi se izlažete dotatnim troškovima. Nadamo se da ćete shvatiti ozbiljnost ove opomene...

- Je, shvatio sam ih ozbiljno i uplatio za svaki slučaj pet lipa. Uplatio sam im odjednom i četiri uplatnice za komunalnu naknadu jer su ih poslali tek krajem travnja pa je za prethodna tri mjeseca trebalo platiti odmah, a četvrtu za deset dana - rekao je ogorčeno Bedekovčanin.

Kasno šalju uplatnice

Dodao je nikome nije dužan, pa je sve odmah uplatio iako su uplatnice prije stizale početkom godine, a sad su kasnile. Ako je uplatnicu na četiri lipe plaćao na primjer u Fini, morao je platiti 4,80 kuna naknade jer je tolika kod njih ona minimalna. To ga je stajalo 120 puta više nego što iznosi uplata. Da su opomenu slali posebno, poštarina bi stajala 3,10 koliko iznosi za pismo.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Za slanje te opomene nismo imali dodatne troškove jer smo ju poslali s ostalim uplatnicama. Uvidom u financijsku karticu vidljivo je da je mjesečno zaduženje obveznika 75,24 kuna, a uplata od 18. svibnja 2017. je 75,20 kuna. Premalo je uplatio za 0,04 kune - odgovorili su nam iz Općine Bedekovčina, iz Jedinstvenog upravnog odjela.

Dodali su da opomena ne znači da će to dugovanje prisilno naplatiti već i da obveznici provjere svoje uplate i zaduženja te da u slučaju nepodudaranja zatraže uvid.

No navode da je dugovanje iz svibnja 2017. pa su ga, ako uplatnice šalju jednom godišnje, mogli navesti na onoj za siječanj 2018. a ne poslati opomenu pred ovrhu dvije godine kasnije. No na poslanoj opomeni piše da je dospjeće tih četiri lipe duga bilo u siječnju 2019.

Slali opomene i zbog duga od lipe



U listopadu prošle godine čitatelj je od telekomunikacijske tvrtke dobio opomenu pred ovrhu zbog duga od lipe. Tad su nam odgovorili da se radi o “sistemskoj pogrešci” te da inače ne šalju opomene za dugove manje od 10 kuna. Uz uplatnicu je bila i uputa da im, ako plati prije ovrhe, dostavi potvrdu o uplaćenom iznosu.