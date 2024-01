Zaprimljene četiri prijave za državnog odvjetnika: Turudić, Dragičević, Kalabrić i Wagner

Državnoodvjetničko vijeće (DOV) objavilo je četiri imena koja ulaze u izbor za novog državnog odvjetnika. Uz dvojac koji se prijavio i prošli put, Nikšu Wagnera, zamjenika u ŽDO Split i odvjetnika Mladena Dragičevića, tu su i Emilijo Kalabrić, trenutni zamjenik Zlate Hrvoj-Šipek i Ivan Turudić, sudac Visokog kaznenog suda.

- Državnoodvjetničko vijeće će na 25. sjednici zakazanoj za 9. siječnja 2024., utvrditi pravodobnost i potpunost prijava. Pravodobne i potpune prijave kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete za imenovanje za Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Državnoodvjetničko vijeće će dostaviti Vladi Republike Hrvatske - stoji u priopćenju.

Mjesecima se spekuliralo da je jedan od kandidata zasigurno Turudić, koji je sve odbijao komentirati.

Sudac Vrhovnog suda Damir Kos rekao je da je Turudić kompetentan i da se "iskazao kroz nekoliko predmeta kao bespoštedan borac za slovo zakona". Bivši tužitelj Anto Nobilo smatra da Turudić ne da ima šanse nego da je to već dogovoreno.

- Turudić je sudac Visokog kaznenog suda i on ne bi svoju aplikaciju na taj natječaj poslao, a da nije dobio neki mig i da se nije dogovorio s nekim, da ga vladajući podrže. Bez toga se on ne bi ni javio na taj natječaj. S druge strane, rekao bih da HDZ računa da je on njihov čovjek jer je u prošlosti i došao stranačkom linijom u Zagreb, ali mislim da se varaju jer Turudić od prije 20 godina i ovaj danas više nije isti čovjek. Svatko ima svoje interese, a na što će to izaći, vidjet ćemo kad Turudić počne raditi i donese prve odluke - istaknuo je Nobilo na N1 televiziji.

Sigurnosna provjera

Kako se navodi u natječaju kandidat za Glavnog državnog odvjetnika (GDO-a) koji u trenutku prijave na poziv ne obnaša državnoodvjetničku dužnost (op.a. suci, odvjetnici, profesori...) prijavi treba priložiti vlastoručno potpisanu suglasnost za provođenje sigurnosne provjere. To znači da će Dragičevića i Turudića, koji je kao uskočki sudac već prolazio sigurnosne provjere, ponovno provjeriti SOA.

Bude li Ivan Turudić izabran bit će to prvi put da na čelo glavnog tijela progona dolazi osoba izvan tužiteljstva. Za razliku od ostale trojice, Turudić je dobro poznat u javnosti. Zbog njegovog prijateljstva sa Zdravkom Mamićem, taj predmet je prebačen u Osijek umjesto u Zagreb, a 2019. se pojavio u medijima jer je bježao policijskom presretaču na bjelovarskoj obilaznici pa je kažnjen s 1000 kuna za prebrzu vožnju. Osudio je Sanadera, Šlogara, Polančeca, Petrača te srušio legitimnost vještačenja u slučaju Agrokor.

Iako se Turudić spominjao kao najizgledniji novi državni odvjetnik, tu je i prijava Emilija Kalabrića, iskusnog županijskog državnog odvjetnika koji je nedavno došao u Zagreb kao zamjenik glavne državne odvjetnice. Za Kalabrića suradnici kažu da je čvrst i pouzdan i da se s njim lako surađuje kad su u pitanju predmeti koji okupljaju više županijskih državnih odvjetništava. Prati ga glas kao metodičnog odvjetnika s umjerenim ambicijama i mirne naravi.

- Samo je bitno da je pošten i dobar čovjek koji ne naganja svoje podređene jer je to posao visokog stresa i važno da je bude odrađen bez greške i da se tužitelje ne maltretira - govori nam jedan izvor iz sustava.

Kalabrića bije glas da je upravo takav, međutim dio zadarskih vijećnika tvrdi da je blizak HDZ - u i da je zadarsko županijsko odvjetništvo najgore u državi pa im nije jasan Kalabrićev napredak u državnom odvjetništvu. Sam Kalabrić kaže kako mu je ovo bio logičan korak.

Prvu kandidaturu je poslao Nikša Wagner, zamjenik splitske županijske državne odvjetnice koji je kandidaturu poslao još 13. prosinca. Wagner se javio i na prošli natječaj, no nije prošao. U nekoliko intervjua govorio je i o stegovnoj kazni ukorom kojom ga je kaznila Hrvoj-Šipek, jer šest mjeseci od pravomoćnog otvaranja istrage u slučaju osumnjičenih iz Zagrebačke banke nije završio tu istragu, a pretpostavljenog nije obavijestio o razlozima kašnjenja.

Vlada bira, Sabor potvrđuje

- Vlada će nakon procedure odabrati jednog od kandidata ili kandidatkinja i uputiti ih u proceduru u Sabor, prvo će biti rasprava na odboru, a nakon toga ćemo i plenarno to raspraviti - rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković za HRT.

Predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović komentirao je samo četiri pristigle prijave na javni poziv za novog glavnog državnog odvjetnika.

- Otkuda tako slab interes za tako važnu državnu funkciju? Jer su te institucije u velikoj mjeri ili reducirane u svojim ovlastima i to nije dobar način i dobar put da se zaštite ljudska prava i da se vladavina prava u RH zaštiti - rekao je Vidović.