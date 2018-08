Zaprosio djevojku pa preminuo od leukemije: 'To je bila ljubav'

Na Međunarodni dan nestalih osoba prisjećamo se nestalih u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Australac Michael Owens (23) preminuo je od leukemije samo pet dana nakon što mu je dijagnosticirana, a nekoliko trenutaka prije svoje smrti odlučio je zaprositi svoju djevojku Rosie Rechichi.

Par je u vezi bio više od godinu dana, a upoznali su se u Hrvatskoj dok bili na putovanju po Europi. Njihova veza je ubrzo postala ozbiljna kada su se vratili kući, ali Michael je saznao loše vijesti.

Žalio se na bolove u vratu pa je otišao na pretrage. Doktor mu je obznanio da ima leukemiju te da je bolest ušla u završnu fazu. Njegovo stanje se pogoršalo vrlo brzo, ali prije nego je umro, rekao je svojoj majci da je Rosie njegova jedina te ju odlučio zaprositi.

- Ostala sam tu noć s njim i ležala sam na krevetu i pokušavala ga utješiti. Počeli smo govoriti o nama i našoj budućnosti skuša. Bio je uporan da se izliječi samo radi toga. Upitao me da se udam za njega, a ja sam pristala odmah. Znali smo da je naša veza prava i mislim da je najteže što mi se moglo dogoditi to što je došao kraj. Kada volite nekoga onoliko koliko sam ja voljela Michaela, odmah znate da je to prava ljubav - rekla je Rosie i dodala kako nikada neće zaboraviti njihove zadnje trenutke skupa.

Doktori u bolnici u Adelaideu odlučili su ga staviti na spavanje prije nego počne s kemoterapijom jer su se bojali da ima upalu pluća. Michael nije imao upalu već se rak raširio jako brzo i zahvatio pluća. Jedva je disao.

Razgovarao je tada s ocem i majkom prije nego je Rosie došla. Zaprosio ju je i potom preminuo.