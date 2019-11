Zar je ovo otac? Vlastitu bebu on je iskoristio kao ljudski štit

U sjevernoj Philadelphiji 19. listopada teško je ozlijeđeno 11-mjesečno dijete zbog trgovine s drogom. Dijete je upucano četiri puta u otvorenoj pucnjavi i trenutačno je u kritičnom stanju, javlja Daily Mail.

Otac je ozlijeđeno dijete prvo odveo kući, a zatim u bolnicu. U bolnici ga je ostavio i odustao od njega, nije se ni osvrnuo. Dijete je zadobilo rane na glavi, vratu i stražnjici.

The father of an 11-month-old boy, who was shot four times in Philadelphia last month, is now under arrest in connection with the shooting. Authorities say he used his son as a "human shield" https://t.co/VnRwkMEL1O