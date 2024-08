Zar je previše očekivati stabilnu tehnologiju i internet u 21. st.?

Koliko puta ste čuli onu rečenicu, možda posebno svojstvenu za starije generacije, nevjerne Tome za tehnologiju, koja kaže: “Nema do papira”. Kako je krenulo s CEZIH-om, Centralnim zdravstvenim informacijskim sustavom Hrvatske, najbolje da se na dobri, stari papir trajno i vratimo jer proteklih tjedana sustav kojim se elektroničkim putem šalju e-recepti i e-uputnice sve je samo ne pouzdan. Ovo je treći put da sustav pada - posljednji put bilo je to 2. kolovoza, a prije toga liječnike i pacijente na muke je stavio 30. srpnja. Od 26. srpnja do 29. srpnja bio je nedostupan, što je i najavljeno, jer se radilo na migraciji zastarjelog sustava na nove platforme. Prekid koji se opet dogodio 12. kolovoza nije jedan od najavljenih, a nije, prema svemu sudeći, i posljednji pad koji će se dogoditi. Kako se ovaj kompleksni sustav još optimizira, za očekivati je da će sve dobro funkcionirati tek kad tvrtka Ericsson završi zadatak. Barem se tome nadaju svi oni koji se njime svakodnevno služe ili ga povremeno trebaju.

