Zar opet izbori?! Plenković bi mogao uskoro raspustiti Sabor

Andrej Plenković mogao bi raspustiti Sabor 4. listopada, rekao nam je izvor iz stranke koja tvori vladajuću koaliciju, pa dodao: “Sad mu je rejting na vrhuncu, dalje može samo padati, ovo mu je zadnji tren da spasi fotelju i složi Sabor po svom, odnosno makne zastupnike koji nisu njegovi...”

Naznaka mogućeg prijevremenog raspuštanja Sabora sve je više. Obično vrlo dobro informirani Ivan Vrdoljak prije sedam dana, nakon “autobusijade” Dade Milinovića i njegova ekspresnog izbacivanja iz stranke, formirao je predizborni stožer.

HDZ se već priprema

Izuzmemo li Milana Bandića, koji je u kampanji 365 dana godišnje, pa se stalno nalazi u predizbornom agregatnom stanju, niti jedna druga stranka dosad nije formirala to tijelo 25 mjeseci prije izbora, koliko je ostalo do redovnog roka, pa je očito da se Vrdoljak sprema ostati na vlasti do 2020., a izaći na izbore u listopadu ako zatreba...

- Osnovali smo stožer ne zato što nagovještavamo izbore za mjesec dana nego zato da budemo spremni s rezultatom koji isporučujemo i s ljudima koje ćemo imati na terenu, u svakoj izbornoj jedinici polučiti još bolji rezultat - rekao je Vrdoljak pa dodao:

- Osobno mislim da destabilizacija političkog sustava može biti skupa, ona je nepotrebna, ali spremni smo i zato smo osnovali izborni stožer - rekao je.

Oporba je uočila još jedan zanimljiv kadrovski manevar, koji tumače kao mogući predizborni potez. Jedan od ključnih HDZ-ovih izbornih analitičara, Robert Kopal, nedavno je na vlastiti zahtjev razriješen dužnosti pomoćnika ministra unutarnjih poslova. Čovjek od velikog Plenkovićeva povjerenja, stručnjak za analitiku koji je do sada nepogrešivo prognozirao kako će HDZ proći na izborima, odnedavna je i predsjednik HDZ-ova Odbora za informiranje, informatizaciju, medije i digitalno društvo te premijerov savjetnik za nacionalnu sigurnost.

SDP je u cajtnotu

Upravo činjenica da više nije u MUP- u, kaže nam sugovornik izvrsno upućen u odnose u vladajućoj stranci, daje naslutiti da premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ozbiljno razmišlja o ideji izvanrednih parlamentarnih izbora jer se Kopalu ovako ostavlja više vremena da pripremi stranku za nove izbore.

- U SDP-u smo čuli za mogućnosti raspisivanja novih izvora - kažu nam s vrha stranke, dodajući da je to jedan od ključnih razloga koji ih navode na što brže rješavanje statusa Davora Bernardića. Ako bi, naime, Sabor bio raspušten 4. listopada, a izbori u studenom, SDP ne bi mogao - ne pronađe li do tada kadrovsko rješenje za vrh stranke - na izbore izaći spreman, pa bi sigurno doživio opći potop. I to onaj, za Hrvatsku najgori potop...