Neki od novozaraženih korisnika Doma sveti Frane u Zadru primili su prvu dozu cjepiva, no premalo je dana prošlo od dana cijepljenja da bi ono počelo djelovati. Očito su neki korisnici bili ili asimptomatski prilikom primanja cjepiva ili su se cijepili u razdoblju inkubacije korona virusa, što nije neuobičajeno, a samo cijepljenje ne utječe na tijek bolesti, rekao je voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Zadarske županije dr. Alan Medić. Podsjećamo, Vesna Dujić, ravnateljica Doma sv. Frane, telefonom je za Radio Zadar potvrdila kako su neki štićenici doma koji su se cijepili prije šest dana sad pozitivni na korona virus. No dr. Medić dodao je kako bi cjepivo kod štićenika koji brzo počinju razvijati antitijela trebalo ublažiti simptome bolesti.

Imunitet nakon šest tjedana

Epidemiolog Branko Kolarić danas nam je potvrdio da korisnici koronu ne mogu dobiti od cjepiva.

- Deset dana nakon prve doze cjepivo počne stvarati zaštitu, 10 dana nakon druge doze zaštita je 95 posto. Dakle, ako se ja danas zarazim i sutra cijepim, ili se zarazim dan-dva nakon cijepljenja, to cijepljenje me neće zaštititi od zaraze jer se ne stignu stvoriti protutijela - objasnio nam je epidemiolog Kolarić.

I znanstvenik Ivan Đikić kaže da ljudi simptome bolesti mogu dobiti između prve i druge doze cjepiva, odnosno prva tri tjedna.

- Čak i do dva tjedna nakon primanja druge doze cjepiva može doći do razvoja simptoma bolesti, no u manjem postotku. To znači da se u pet do šest tjedana od početka cijepljenja stvara imunološki odgovor na virusni antigen. Tek mjesec i pol dana nakon početka cijepljenja i primanja obje doze osoba je zaštićena snažnim imunološkim odgovorom - objasnio nam je Đikić.

Važno je pitanje, kaže, koliko će nas cjepivo dugo štititi.

- Za sada još nije točno poznato koliko dugo štite ova cjepiva od infekcije virusom te od razvoja bolesti Covid-19. Prema ispitivanjima, imunološki odgovor traje barem tri mjeseca, no na temelju snažnih imunoloških odgovora smatra se da može trajati i do nekoliko godina, a možda i doživotno kod dijela populacije. To trebamo i dalje znanstveno pratiti i prikupljati točne statističke podatke - kaže Đikić.

Ne očekuju teži oblik bolesti

O pojavi korone kod cijepljenih pitali smo i dr. Alemku Markotić.

- Nakon prve doze potrebno je oko 14 dana za razvoj određene razine imunološke zaštite i u tom razdoblju osoba se može inficirati ako je izložena virusu. Cijepljeni se i dalje moraju držati epidemioloških mjera. Postoji mogućnost da se manji dio cijepljenih zbog izloženosti virusu i/ili zato što nisu razvili potpunu zaštitu inficira i razboli, ali se očekuje da ne razviju teži oblik bolesti - rekla je dr. Alemka Markotić.