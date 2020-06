Zaraženi pjevač iz Knina: Bilo je tristo ljudi na koncertu, bio sam malo među ruljom

Jutros sam bio baš kritičan, osjećao sam se loše. Mantalo mi se, a morao sam ići na kontrolu u Šibenik da vide imam li koronu. Nisam mogao voziti, a morao sam zvati ćaću da me vozi, priča Dejan Domić

Kad je pjevač Dejan Domić u ranim jutarnjim satima prošle nedjelje održavao koncert u kninskom klubu "Number One", već je imao koronavirus. Kretao se među publikom, razgovarao s ljudima. Nije imao simptome, nije ni slutio da bi mogao biti zaražen. Sada je kod kuće. Njegova obitelj i prijatelji su u samoizolaciji, a Domić je, za razliku od mnogih oboljelih, odlučio izaći u javnost kako bi upozorio publiku koja je bila klubu i kako bi im poručio da se paze. Tristotinjak osoba moglo bi biti ugroženo.

S Domićem smo večeras razgovarali. Kaže da je njegova doktorica odmah posumnjala na koronu nakon što joj je opisao simptome i rekao da je bio u Beogradu. Ekspresno ga je poslala na testiranje, a nalaz je bio gotovo danas, već sat i pol nakon što je uzet bris. 

Je l' vas strah? 
- Šokirao sam se kad su mi rekli. Prebolio sam ponedjeljak i utorak po meni najgore što je bilo. Temperatura, bolovi u mišićima, zglobovima, vrtoglavica, slabost. A sad evo, sutra bi već mogao ić nogomet igrati bez problema. Lako ćemo mi mladi, bitni su ovi stariji, srećom njih nije bilo u disku, samo se nadam da oni nisu prenijeli svojima kući. Zato sam ja odmah i status objavio na Facebooku da ljudi znaju da budu informirani i pripaze. </p><p><strong>Kako ste sada? </strong><br/> - Ma odlično sam! Mislim, imam koronu ali dobro sam. S obzirom na to što sam mislio da je ta korona i nije nešto strašno. Preživio sam gorih gripa. I temperatura. Prva dva dana bila su najgora. Sad ovaj treći... mogu reći da je već puno, puno bolje. </p><p><strong>Jesu vam dali neke medicinske savjete, tablete, imate li neke upute...? </strong><br/> - Nisu mi ništa dali, lijekove uzimam po izboru. Pio sam one za spuštanje temperature prva dva dana. Limun pio, kivi jeo... </p><p><strong>Ništa vam nisu prepisali za te simptome?!</strong><br/> - Ma ništa, ništa. Imam osjećaj k'o da je njima samo bitno saznati imaš li koronu i kad imaš koronu - da si u samoizolaciji. A to kako ćeš ti riješiti koronu njih boli briga. Jutros sam bio baš kritičan, osjećao sam se loše. Mantalo mi se, a morao sam ići na kontrolu u Šibenik da vide imam li koronu. Nisam mogao voziti, a morao sam zvati ćaću da me vozi, onda izlažem i njega opasnosti. </p><p><strong>Putem do testiranja ste mogli još nekoga zaraziti...</strong><br/> - Pa da. A na nastupu nisam osjećao nikakve simptome, bio sam normalan, zdrav, odradio nastup kao i svaki drugi, nisam imao ni predosjećaj da bi se moglo takvo nešto desiti. </p><p><strong>Prije koncerta ste bili u Srbiji? </strong><br/> - Tako je, od utorka do petka. Išao sam snimati aranžman za pjesmu. Ostali smo onda prijatelj i ja još par dana. Kad smo otišli, malo da izađemo. I ništa, spavao, odmarao tu subotu cijelu i oko 1 navečer otišao u disko, oko 1 i po počeo pjevati. I taj prijatelj što je bio sa mnom u Beogradu, mijenjali smo se za volanom, pili istu pivu i što ja znam, njemu - ništa. Nikakve simptome, zdrav k'o drijen. </p><p><strong>Je l' bio na testiranju, može on imati koronu i bez simptoma? </strong><br/> - Nije, jer ne testiraju one koji nemaju simptome. Tako su mi rekli. On je u samoizolaciji. Ni on ne smije nigdje. Ni moji roditelji nisu testirani jer još nemaju simptome. Ne mogu ić radit. Ništa. Sad je baš policija bila svratila. Provjeravali su jesu li svi kući. Mojih 10 prijatelja su isto u samoizolaciji jer smo u nedjelju kotlić radili, okupili se, družili se i tako. </p><p><strong>Kako je bilo na koncertu? </strong><br/> - Bilo je tristo ljudi. Bio sam malo među ruljom. Vidjet ćemo s vremenom je li itko nastradao. Nadam se da nije. Doktori su rekli da se virus možda nije razvio toliko da sam mogao nekoga zaraziti jer sam tek u ponedjeljak osjetio simptome. </p><p><strong>A što ćete, niste znali, mogao je imati i netko u publici pa ne znati. </strong><br/> - Da, kao i u Zadru to što se desilo, nisu ni tenisači znali! Vidim ja i komentare po ovim portalima; prvo nek ti se desi pa onda pričaj nešto. Ne čitam to inače, nego ne znam što da radim od dosade. Žao mi je. Krivo mi je što se ovo desilo, pogotovo među toliko ljudi, među ljudima iz mog grada. Al' što je tu je. </p><h2>Dogradonačelnik Knina: Morat ćemo strepiti</h2><p><strong>Marijo Ćaćić</strong>, dogradonačelnik Knina potražio je mišljenje stručnjaka na ovu temu: </p><p>- Dežurni epidemiolog iz Šibenika kaže da je pravilo da 24 sata prije pokazivanja simptoma osoba može zaraziti nekoga. Ovdje je prošlo malo više od 24 sata od pokazivanja simptoma, ne puno više, ali prema njegovoj procjeni, on se nada da u to vrijeme čovjek nije mogao biti infektivan. I mi se iskreno nadamo da je to tako. Znat ćemo tek kroz par dana kakva je situacija. Do tad ćemo morati strepiti. Znate kako je u disku, to je gužva, to je. Bina je odmaknuta od publike pet metara, međutim on je izlazio među publiku i pjevao s njima, ako je bio infektivan, mogao je to prosijati među gostima, ako nije, onda smo mirni - kaže Ćaćić.</p><p>Dodaje da su epidemiološki su obrađene i osobe s kojima je oboljeli u kontaktu u nedjelju. Sutra bi trebali biti njihovi nalazi. </p>