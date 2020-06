Zaraženi Rabljanin je dva i pol mjeseca imao koronu, ali nitko oko njega nije pozitivan. Kako?

Kako su ocijenili epidemiolozi, muškarac se zarazio u inozemstvu, još prije dolaska u Hrvatsku, ali simptome nije imao i bio je neopasan za svoju okolinu...

<p>Stožer za civilnu zaštitu Primorsko-goranske županije jučer je javio o jednom novom slučaju zaraze. Riječ je o Rabljaninu koji se 17. ožujka vratio iz Austrije, preventivno je bio u samoizolaciji dva tjedna, a u utorak je testiran na koronavirus. Test je bio pozitivan.</p><p>Prema informacijama epidemiologa Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u slučaju pozitivnog pacijenta s Raba svih 17 kontakata (roditelji, rodbina itd.), koje su epidemiolozi testirali na Rabu, negativni su.</p><p>Kako kažu epidemiolozi to je izvrsna, ali i njima očekivana vijest. Također serološkim testiranjem zaraženog sa Raba potvrđeno je da je IgG pozitvan što bi značilo da se radi o stečenom imunitetu starijeg datuma, navodi se na stranicama PGŽ-a.</p><p>Muškarac je u Hrvatsku došao iz Austrije još 17. ožujka, no u utorak, prije nego što se odlučio vratiti u inozemstvo, podvrgnuo se testu koji je pokazao da je - pozitivan. Kako su ocijenili epidemiolozi, muškarac se zarazio u inozemstvu, još prije dolaska u Hrvatsku, ali simptome nije imao i bio je neopasan za svoju okolinu.</p><p>Iz Nastavnog zavoda PGŽ objašnjeno je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/novi-slucajevi-zaraze-u-hrvatskoj-epidemiolozi-testirali-svih-17-konataka-zarazenog-rabljanina---608829.html" target="_blank">Dnevnik.hr </a>kako je moguće da je muškarac bio zaražen dva i pol mjeseca, a da nitko od njegovih kontakata nije obolio.</p><p>- To je dobra vijest. Bio je u Austriji, bio je u izolaciji, prošlo je vrijeme i osoba više nije bila infektivna - rekla je za Dnevnik.hr dežurna epidemiologinja te dodala kako je zaražena osoba nakon protoka vremena od 28 dana manje infektivna. </p><p>- Osoba nakon 4 tjedna ima i može imati pozitivan test, ali nema zaraznost - rekla je epidemiologinja te dodala kako su takvi slučajevi vrlo rijeki, ali mogući te da je sve još u fazi ispitivanja i istraživanja. </p>