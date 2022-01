Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora komentirao je za N1 sukob između Ministarstva zdravstva i obiteljskih liječnika. Njegov Zavod još nije počeo testirati jer fizički ne može.

- Pismo je izazvalo nelagode među liječnicima, što mislim da za time sada nije potrebno - rekao je.

Potrebe za testiranjem su izvan kapaciteta Zavoda, pa su u cijeli proces uključeni i liječnici obiteljske medicine.

- Ne provodim testiranja jer u mojoj ordinaciji to jednostavno fizički nije moguće. Cijeli je problem nastao radi lošeg tajminga i loše komunikacije i onda se sve dodatno zakompliciralo, liječnici su ljuti na ministra... Ja nisam i nemam što biti bijesan. Svaki dan radim radim svoj posao kao i moj ministar. Cijela ova kronologija događaja je vrlo nezgodna - priča Soldo.

- Dakle, u četvrtak je stigao dopis i prvi put je izašlo u javnost. Onda se ispostavilo da je taj dopis preko domova zdravlja bio podijeljen liječnicima primarne zdravstvene zaštite. To je bilo 14.1, u petak popodne, kad su neki od liječnika već otišli kući nakon radnog vremena i onda se očekivalo da svi u ponedjeljak budemo spremni s testovima i lokacijama - rekao je.

Napomenuo je kako su mediji tijekom vikenda poručili građanima da u ponedjeljak posjete svog liječnika, pedijatra ili ginekologa kako bi se testirali. Soldo je dodao kako je s gledišta epidemiološke točke ovo grozota, piše N1.

- Kažete bolesnom čovjeku da dođe u ordinaciju gdje se liječe također bolesni ljudi, i da tamo sjedi među njima i čeka svoj red za testiranje. Svaki epidemiolog bi se time zgrozio. Naravno, protivimo se tome, jer su vijesti iznesene na takav način - navodi Soldo.

- Meni u ordinaciju ne dolaze samo zdravi ljudi, nego kronični bolesnici, tako da nije baš zgodno da se tu pojave i ljudi koji imaju koronu. Tu i je nastao problem jer je organizacijski nemoguće distribuirati sve te testove vikendom i pronaći prostor. Također ovi testovi se trebaju i upisati, tako da vam treba računalo, a ono opet mora biti spojeno na bazu.. Ništa od toga nije jednostavno – rekao je.

Dodao je da bi trebali postojati određeni uvjeti za testiranje u ordinacijama.

- Između redaka u dopisu piše da testiranje ne moraju raditi svi, odnosno ideja je da to rade oni koji za to imaju uvjete, a s druge strane su išle poruke da ako liječnici to ne žele raditi, da će ih se kazniti - objasnio je.