Zaraženi svećenik: "Nisam rekao da me zarazila čistačica"

- Ja nikome nisam rekao da me zarazila čistačica iz crkve! Ja se sa njom nisam ni sastajao!, govori nam don Ante Matešan, župnik župe Solinskih mučenika u Ninčevićima, koji je otkrio da je pozitivan na koronavirus.

- Dobro sam, hvala Bogu. Danas nema fibre, imao sam blaže simptome, nisam imao bolova ni gušenja. Sve mi je mirisalo na jaču prehladu i gripu - obavještava nas svećenik.

Priča oko solinskog žarišta i 'nultog' pacijenta posebno je zaboljela obitelj Katić iz Ninčevića jer se u javnosti pojavila priča kako je sve počelo od 64-godišnje Finke Katić koja godinama volontira u crkvi. Osim nje, oboljeli su i njezin sin Nenad, nevjesta Ivana te unuci u dobi od 11 i 12 godina. Osim ove obitelji, u Ninčevićima je dosta oboljelih, uključujući i solinskog gradonačelnika... Sve je, kako se čini, počelo na misi 19. ožujka.

- Boli me ova priča da je moja svekrva, koja je hospitalizirana na Križinama, bila izvor zaraze. Prozivani smo, etiketiraju nas. Mi smo veliki vjernici, i jako smo dobri s don Antom. Teško nam je zbog ove situacije. Moja svekrva i druge volonterke nisu čistačice kojima on, kako je don Ante sam izjavio, tek mahne u prolazu i jedva da ih i poznaje. Mi se svi poznajemo, svi su se družili. Nije u redu. Zar je uopće bitno tko je prvi? Svi imamo neugodnosti, djeca nam imaju neugodnosti – kaže nam Ivana Katić. Dodaje kako je sve počelo na misi na blagdan svetog Josipa koja se održala u Župi solinskih mučenika. Misa je bila u poslijepodnevnim satima, a već se ranije tog dana znalo da su zabranjena sva javna okupljanja.

- Svekrva je drugi dan osjetila simptome, glavobolju, vrtoglavicu, imala je temperaturu 37,6 i otežano je disala. Don Ante je kazao kako je zarazu najvjerojatnije prenijela čistačica, misleći upravo na svekrvu Finku. Nitko ne govori koliko je još zaraženih povezanih s crkvom, što vjernika, što pjevača u zboru. Mi nismo bili na toj misi, svi smo ga dobili od svekrve, ali to nikako ne znači da je svekrva nulti pacijent. Nakon prvih simptoma odmah sam zvala epidemiologa, a ubrzo smo svi dobili ste simptome, prvo kći, pa ja, sin i naposljetku suprug – rekla nam je Ivana o dvotjednoj borbi s koronavirusom dodajući kako je svekrva imala teže simptome, no sada je dobro oporavlja u bolnici.

"30 ljudi na misi. To je neznatno"

Svećenik potvrđuje da je održao misu za svetog Josipa, ali kaže kako on nema veze s pričom o zarazi preko gospođe Katić.

- Nikome nisam to rekao. Šest žena čisti crkvu, nijedna nije zaražena, a samo su kod nje bili simptomi. Da je to došlo iz crkve, još bi se koja zarazila jer su se one zajedno družile. Ja vjerujem da od nje nisam dobio jer se mi nismo ni družili. Mahnuo bih im u crkvi i pošao svojim putem - kaže nam svećenik.

- A ovo sa svetim Josipom, to je bilo 19.3. Nešto malo svita je bilo na misi, možda 30 ljudi. To je neznatno. Očito je da ja tada nisam dobio obavijest da se zatvaraju crkve. Mogli ste to vidjeti i na Facebooku kad sam poručivao vjernicima - pojašnjava solinski župnik.

Kune se kako nije hodao po korona partyjima ni okupljanjima.

- Ma evo, zaklet ću vam se ako treba. Nisam nigdje išao. Da vam iskreno kažem, ne mogu uopće reći odakle meni virus. Nisam bio nigdje u zadnjih mjesec dana, a i inače imam zdravstvene probleme. Nisam putovao nigdje dalje od Solina. Ni u Dugopolje, nigdje. Jedino sam u trgovine išao zadnjih dana - dodaje don Ante Matešan.



Tema: Hrvatska