Zaraženu ženu vratili u Dom, nezaražena je ostala u bolnici

Osoblje bolnice Križine prije nekoliko je dana zaraženu korisnicu Doma u Vukovarskoj iz bolnice vratila u Dom, dok su zdravu korisnicu Doma, bez zaraze koronavirusom ostavili na Križinama, piše Slobodna Dalmacija.

O tome u Domu ništa ne žele govoriti no ravnatelj splitskog KBC- Julije Meštrović o tome kaže:

POGLEDAJTE VDEO: Korona u Domu u Vukovarskoj u Splitu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- To je točno, to se i dogodilo. Moramo znati da su moguće nesukladnosti u prijenosu informacija, pogotovo ako postoji komunikacija na više razina kao što se to ovdje događa i tako se dogodilo. Međutim, zahvaljujući našim standardnim operativnim postupcima koje imamo dogovorene zajedno s našim suradnjim ustanovama, a ovdje je to i Dom u Vukovarskoj, nije bilo nikakve štete. Žao mi je, ali sve se provelo i obavilo u najboljem redu.

Cijeli slučaj na konferenciji Nacionalnog stožera komentirao je i ministar Vili Beroš.

- Ravnatelj KBC-a Split je priznao grešku i objavio ju na konferenciji stožera pa to više neću komentirati - rekao je Beroš.

Proteklog tjedna dvije su korisnice, u isto vrijeme, iz Doma u Vukovarskoj ulici zbog sumnje na koronavirus prebačene na Križine te su obje smještene unutar respiratornog centra.

Obje su testirane, a nakon što su stigli njihovi nalazi pokazalo se kako je jedna od njih pozitivna na koronu, a druga pak negativna.

Pacijentica otpuštena iz bolnice vraćena je u Dom, njeno otpusno pismo predano je nadležima u Domu, no onda je uslijedio pravi šok. Kada su shvatili da je došlo do greške, ženu koja ima koronu su odmah vratili u bolnicu. Navodno je zbog prezimena došlo do greške.