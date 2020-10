'Zarazio sam sebe, a i obitelj. Teško je, ali držite se tih mjera'

Dok sam bio u bolnici, shvatio sam da sam zarazio majku, oca i sestru korona virusom. Tata ima 68 godina i spada u rizičnu skupinu, a nekoliko mjeseci prije toga imao je operaciju srca, priča nam Paolo Klarić

<p>Bio sam prvi zaraženi načelnik u državi. Potom sam zarazio cijelu obitelj. Oca, majku i sestru s kojima živim u kućanstvu. Nasreću, iako je otac spadao u ugroženu skupinu, svi smo danas dobro i zdravi smo, a to je najvažnije.</p><p>Priča nam to<strong> Paolo Klarić (37)</strong>, načelnik Općine Brtonigla. Simptome je dobio 16. ožujka, a par dana kasnije otkrio je da je zaražen. Dobio je temperaturu 38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura je skočila prvi dan, a već u nedjelju je bio bez visoke temperature.</p><p><strong>Pogledajte video: Pogoršala se epidemiološka situacija u školama</strong></p><p>- Uz to, imao sam bolove u mišićima po cijelom tijelu. Teško bih to razlikovao od gripe. Drugi dan je temperatura skočila na 39,5 stupnjeva, a spuštao sam je lekadolom. Ipak se vraćala. Sa srijedom sam počeo kašljati. Bio je to suhi kašalj, ali nekako drugačiji od prijašnjih koje sam imao. Osjećaj je bio kao da te nešto peče u prsima i jednostavno sam morao iskašljavati. Do petka sam već imao temperaturu 39 stupnjeva, a u nedjelju je pala na 37,5 stupnjeva Celzijevih. Od ponedjeljka je sve nestalo izuzev kašlja koji je trajao tjedan dana. Imao sam istodobno gubitak okusa i mirisa te nisam doslovce znao kakvog je okusa ono što jedem. Smršavio sam koju kilu, ali ne puno. Kad je nestao kašalj, polako su se vraćali miris i okus - dodao je Klarić, koji se od korone liječio u bolnici jer je tad bio takav protokol.</p><h2>'Čovjek koji me zarazio je preminuo'</h2><p>U bolnici je proveo 12 dana, a nakon izlaska iz bolnice morao je još 14 dana u izolaciju.</p><p>Kaže kako se zarazio od čovjeka koji je, nažalost, preminuo kad je on dobio simptome. Kaže kako se nije bojao za svoj život. Više se u početku bojao za svoju obitelj, koja je također završila u bolnici.</p><p>- Dok sam bio u bolnici, shvatio sam da sam zarazio majku, oca i sestru korona virusom. I oni su svi završili u bolnici. U početku sam se bojao zbog njih. Tata ima 68 godina i spada u rizičnu skupinu, a nekoliko mjeseci prije toga imao je operaciju srca. Proveo je u bolnici dvadesetak dana. Majka je izgubila miris i nije imala temperaturu, a sestra nije imala ni jedan simptom, osim pozitivnog nalaza. Obje su isti dan testirane i potom hospitalizirane po protokolu - ispričao je.</p><p>S odmakom od nekoliko mjeseci kaže da dolazi vrijeme gripe pa će biti teže razlikovati koronu od gripe.</p><h2>'Virus je još tu'</h2><p>- Znam da je stanje u Istarskoj županiji više nego dobro, ali virus je još tu. Trebamo slušati sve odluke i preporuke stožera te trebamo promijeniti neke navike. Znamo svi da je teško ne rukovati se, ne biti u kontaktu s većim brojem ljudi. Broj oboljelih raste iz dana u dan u Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama. Nedostaje nam taj društveni život i nedostajat će još neko vrijeme, ali se moramo naučiti na to - smatra Klarić i poručuje svima da se drže mjera.</p><p>- Sve je strah zaraze. Teško je i danas reći kod koga će se pojaviti jači simptomi, a tko će proći asimptomatski. Bolje biti oprezan, koristiti maskicu te čuvati svoje bližnje i sebe - zaključio je</p>