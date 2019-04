Zario je sestri nož u vrat zbog psa? 'Krvarila je i zvala pomoć'

Tata! Brat me ubo!, sve je što je 38-godišnjakinja uspjela reći ocu nakon što joj je brat (36) u petak u četiri sata zario nož u vrat u stanu u Sisku.

Počela je obilno krvariti iz rane te je otac, koji se naglo probudio, odmah počeo zaustavljati krvarenje. No u panici nije uspio sam pozvati Hitnu pomoć nego je lupao i probudio susjede.

- Oko 4 sata susjed nas je digao i odmah smo došli pomoći. Zvali smo liječnike i pomogli da se krvarenje spriječi. Prije toga nismo čuli nikakvu galamu niti su susjedi prije bili problematični - kažu nam prvi susjedi iz Ulice Antuna Gustava Matoša.

Napadač, koji je u tom trenutku bio pijan (policija je utvrdila kako je imao 1,67 promila alkohola u krvi), ostao je u stanu sve dok nije došla policija. U ranim jutarnjim satima izveli su ga u lisicama. Njegova sestra, koja je zadobila za život opasnu ozljedu, oporavlja se u Općoj bolnici Sisak. Za nju se brinu liječnici na Jedinici intenzivnog liječenja.

- Operirali su je i dobit će transfuziju ako bude trebalo. Reagira na glas, ali se vidi da je jako boli - rekli su nam u obitelji. Inače, brat i sestra bili su u dobrim odnosima, no za sve je, kažu nam u obitelji, kriv alkohol.

- On je već dva puta bio na liječenju od alkoholizma. Slali smo ga, i mi osobno, u Popovaču na liječenje. Nakon toga vratio bi se i bilo bi mu bolje. Suzdržavao se, no onda je opet, sam, počeo pomalo piti. Kad je trijezan, dao bi vam sve, no kad išta popije, pretvori se u potpuno drugu osobu - kažu nam kroz suze članovi obitelji. Pokušali su mu na sve načine pomoći, no on je sve odbijao. Navodno je, kad su mu odbijali dati da pije alkohol, postao agresivan. Takav je bio i kad je izveo mučni napad u noći na petak. Kako neslužbeno doznajemo, 36-godišnjak je došao pijan u stan, a sa sobom je doveo i psa, za kojeg ukućani ne znaju odakle mu. Sestra je životinju navodno uzela u ruke, na što je brat poludio. Čekao je, najvjerojatnije, da svi zaspe te je nožem ubo sestru dok je spavala.

Obitelj za napad nema nikakvog opravdanja te kažu kako im je upropastio život.

- Dobro smo ga odgojili, bio je vrhunski nogometaš, no nikako nije mogao pronaći posao. Počeo je piti sam i nije imao mjeru. To ga je upropastilo - kažu u obitelji.

Očevidom na mjestu događaja rukovodio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Sisku, objavila je PU sisačko-moslavačka. Nakon završetka očevida i krim istraživanja znat će se za koje kazneno djelo će ga osumnjičiti.