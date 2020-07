Žarište na svadbi u Ivankovu: 'Već sam se idući dan osjećao loše, zarazio sam i ženu i dijete'

Dobio sam temperaturu koja me je držala 6-7 dana, imao sam jaku glavobolju koju inače nemam, bolove u tijelu i kostima, ali nisam morao u bolnicu, ispričao je gost svadbe u Ivankovu

<p>Od 4993 pozitivne osobe na Covid, koliko ih je zabilježeno u Hrvatskoj od pojave virusa, broj trenutno aktivnih je 753. Od toga je 132 na bolničkom liječenju, a osam ih je na respiratoru. Novooboljelih je 78. Još uvijek je aktivno žarište zaraze vezano za jednu svadbu u Ivankovu, a novo se pojavilo također na svadbi u Našicama, izvijestio je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> u petak.</p><p>A sporna svadba u Ivankovu, koja je bila održana još 5. srpnja, rezultirala je sa oko 70-tak zaraženih osoba. Na svadbi je bilo oko 280 ljudi, a zanimljivo je da su mladenci, koji su plesali, slikali se i grlili sa gotovo svima u sali, ostali nezaraženi.</p><p>- I ja sam bio na toj svadbi, zajedno sa suprugom. Bilo je tu ljudi iz cijele okolice. Nemam pojma od koga sam se zarazio. Nisam ni mislio da bi netko tko je zaražen mogao doći na svadbu na kojoj ima 200-300 gostiju. Možda ta osoba uopće nije kriva jer nije ni znala da je zaražena. Uglavnom, na ulazu u salu su nam mjerili temperaturu svima. Konobari i osoblje imali su i rukavice i maske. Stolovi su bili dovoljno udaljeni. Nastojao sam držati se mjera. No, već drugi dan sam se osjećao bolestan. Dobio sam temperaturu koja me je držala 6-7 dana, imao sam jaku glavobolju koju inače nemam, bolove u tijelu i kostima, ali nisam morao u bolnicu. Naravno, zarazio sam i ženu i dijete pa smo morali biti u samoizolaciji. Obzirom da sam privatnik, sve me je to dosta koštalo jer, evo, već mjesec dana ne moru raditi kako spada. Bojim se ići među ljude da nekoga ne zarazim iako sam dobio dva testa da sam negativan - kazuje jedan Vinkovčanin koji se bavi obradom drveta.</p><p>Imao je više dogovorenih poslova koji su bili vezani za isporuku robe na vrijeme no, umjesto robe kupcima je isporučio informaciju da je zaražen koronom i da ga moraju čekati.</p><p>- Nikome nije svejedno to čuti. Nisu mi zamjerili kad znaju da nisam kriv. Svatovi su me, eto, koštali problema u poslu, neizvršenom isporukom i vjerojatnim gubitkom od oko 30-tak tisuća kuna zarade - dodaje, ističući kako je u samoizolaciji mogao raditi, ali nije imao sa čime obzirom da nije smio ići iz kuće po sirovinu. Ističe i kako je u period samoizolacije, a i nakon što je izašao iz nje kontaktirao sa tri epidemiologa i sva tri su mu davali različite informacije što je dosta zbunjujuće za one koji su zaraženi i prisiljeni su trpjeti situaciju u kojoj se nalaze.</p><p>Zbog tih svatova u Ivankovu u gubitku se našao i vlasnik svečane dvorane za proslave vjenčanja jer su mu mladenci počeli masovno otkazivati dogovorene fešte iako njegov tim konobara koji rade u sali nije bio pozitivan ni na jedan Covid test.</p>