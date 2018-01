"Zaručnica Anđela je razlog i svrha svakog mojeg koraka..."

Ona je skromna i samozatajna, ne voli se isticati u javnosti, ne voli pred kamere ni u prvi plan, ali kako mi je cijele dane samo ona u mislima, ne mogu da barem jedan blog ne posvetim njoj.

Počeo je tako jedan od svojih tekstova hrvatski avanturist Davor Rostuhar i pohvalio zaručnicu Anđelu Šimunac. Zadnje tri godine, koliko su zajedno, gotovo svo vrijeme proveli su zajedno. Upravo je ona, piše Rostuhar, zaslužna što je uspio ostvariti svoj san.

Foto: Davor Rostuhar

- Od početka veze zajedno intenzivno radimo na ostvarenju njegova sna, što se upravo događa. A sad ćemo se posvetiti zajedničkom snu - napisala nam je jučer Anđela iz najjužnijeg čileanskoga grada Puntas Arenasa.

Ondje je odletjela 16. siječnja te bi ga danas, ako sve prođe po planu, trebala i dočekati. U Hrvatsku bi se trebali vratiti početkom veljače.

Foto: Davor Rostuhar

Rođendan bez njega...

- Davor je satelitskim telefonom svakodnevno slao blog i komprimiranu fotografiju te me zvao kako bi mi ispričao o svojem danu - opisala je tako Anđela svoju svakodnevicu. Posljednjih mjesec dana provela je u svojem domu u Zagrebu, u kojemu je zajedno s kolegicom Suzanom objavljivala Davorove tekstove. Tako je proslavila i svoj rođendan kojeg naš avanturist nije zaboravio na putu.

- Već danima smišljam hvalospjeve i epove u dvanaestercu, čiste ode ljubavi, ali ipak mi je to malo previše za papir. Samo ću reći da ono što pokušavam dokazati ovim napornim pješačenjem do Južnog pola vrijedi i u drugim poljima života. Snovi su ostvarivi! Ja nisam najbogatiji čovjek na svijetu samo zato što imam priliku raditi ovakve veličanstvene projekte, nego prije svega zato što sam doživio i živim pravu ljubav. Svi mi, više-manje, sanjamo pravu ljubav - napisao je Davor.

Foto: Davor Rostuhar

Dodao je da to nije mogao drukčije definirati jer se ipak radi o osjećaju koji ljudi osjećaju u svojem srcu. Zbog toga je u svojem šatoru tijekom cijele ekspedicije imao posebni ljubavni oltar s fotografijama sebe i Anđele. Iako se s njom čuo svaki dan zbog logistike, jako mu je nedostajala.

- Čim smo se počeli družiti, znali smo da je to - to. Istinita priča. Bez nje sumnjam da bih mogao ustrajati u ovom što sad radim, prevladati sve svakodnevne izazove i ići dalje. Puno mi dobrih vjetrova puše u leđa, ali njezin je daleko najjači. Ona me vadi iz kriza o kojima ne pišem. Ona je razlog i svrha svakog mojeg koraka i jedini cilj mojeg putovanja - osjećajno se ispovijedio Davor. Zadnje iznenađenje pripremio joj je kad su stigli na Antarktik. Iskoristio je mjesto koje se zove Zaljev ljubavi, gdje su se zaručili.

Foto: Davor Rostuhar

- Tu sam osobu pronašao u Anđeli i od prvog dana naše veze znao sam da želim provesti život s njom, a znao sam da i ona to želi. Možda zvuči ‘cheesy’, ali da, to je bila ljubav na prvi pogled i jedna od onih rijetkih pravih ljubavi - napisao je tad Davor.

Pingvini za dobru volju

Dodao je kako njih dvoje nikad nisu gubili nadu da će naći partnere kakve zamišljaju i žele. Te posljednje trenutke zajedništva prije početka ekspedicije rekao je da su on i Anđela jedno te da će, iako će biti dugo razdvojeni, njegovi osjećaji ostati jednaki. Tad su iskoristili trenutke kako bi proučavali i fotografirali pingvine koji su ih oraspoložili.