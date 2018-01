Rostuhar stigao na Južni pol nakon 47 dana pješačenja

Davor Rostuhar propješačio je 1200 kilometara i stigao na Južni pol. Tijekom 47 dana kroz snijeg je vukao i saonice sa svim potrepštinama na temperaturama koje su se spuštale i na -40.

- Odjednom se na tom horizontu pojavi crna točka. Znanstvena stanica na samom polu. Prvo se razveselim. Sada mi pogled ima čvrstu točku prema kojoj idem i koja je zadnja točka do koje trebam doći. Krajnji cilj. Kraj svijeta. Potom mi proleti misao, da zašto mi sad ta točka prekida horizont. Taj beskrajni horizont na koji sam se tako lijepo navikao. Da, to je to - napisao je ranije u srijeda Rostuhar.

Rostuhar se na ledenu avanturu pripremao dvije godine.

Posljednji, 47. kamp. Na horizontu iza mene je mala točka koja se slabo vidi na fotografiji. Ta točka je 20 km udaljena... Posted by Davor Rostuhar - pisac i fotograf on Tuesday, 16 January 2018

- Na svijetu postoje tri točke koje golicaju maštu istraživača već stotinama godina - Sjeverni pol, Južni pol i Mt. Everest. Naš najuspješniji istraživač i moj veliki uzor, Stipe Božić, bio je prvi Hrvat na Mt. Everestu i na Sjevernom polu. Ekspedicija na Južni pol ostala je posljednja velika klasična ekspedicija koju još nije napravio nitko iz Hrvatske ili šire regije - napisao je Rostuhar na svojim stranicama prije ekspedicije.