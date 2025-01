Zaštitar ukrao 44 000 eura iz trgovačkog lanca u Zagrebu: 'Bio sam tada ovisan o kocki'

Zaštitar A.J. bio je zadužen za praćenje novca iz poslovnica klijenata koje su angažirale firmu za koju je radio. U vrijeme kada je krao najviše je radio za poznati trgovački lanac u Zagrebu iz kojeg je ukrao nešto više od 44.000 eura, piše Jutarnji. Početkom siječnja 2023. godine zaštitar A.J. odlučio je iz dnevno-noćnog trezora uzeti vrećicu s oko 29 eura. Kada je shvatio da mu je to pošlo za rukom, nastavio je krasti sljedećih mjesec dana. Ukrao je osam vrećica s iznosima između 1300 i 10.000 eura.

Njegovi su nadređeni shvatili da nedostaje novac tek nekih mjesec dana kasnije, pa su sve prijavili policiji. Nakon što je slučaj bio prijavljen, banka iz koje je novac ukraden provela je detaljnu inventuru, dok su svjedoci potvrdili da je za sve ukradene pošiljke bio zadužen A.J. Zaštitar je naposljetku sve priznao pred istražiteljima i rekao kako njegovi kolege, koji su s njim bili na zadatku, nisu znali ništa o krađama.

- Pošto sam bio u problemima, dugovima,i stiskalo me je, morao sam to napraviti. Uzeo sam samo po jednu vrećicu u svakoj vožnji i to nasumično. Ne sjećam se koliko sam novca ukupno uzeo. Tada sam bio u ovisan o kocki, stiskali su me kamatari i morao sam uzeti taj novac da se izvučem od toga - rekao je zaštitar na sudu.