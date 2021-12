Do kraja siječnja iduće godine MORH se mora odlučiti hoće li prihvatiti američku donaciju 84 borbenih vozila pješaštva M2A2 ODS Bradley i 45 milijuna dolara kao pomoć za financiranje te nabave. Od prije dvije godine je poznato da su Bradley namijenjeni za mehaniziranu bojnu Sokolovi iz sastava Gardijsko oklopno mehanizirane brigade. Bojne Sokolovi i Puma su jedine postrojbe u HV naoružane oklopno mehaniziranim vozilima na gusjenicama, i to BVP M80A iz bivše JNA. U njihovom sastavu i u Središtu za obuku pješaštva i oklopništva operativnih je stotinjak BVP M80A. Razvoj BVP za potrebe bivše JNA je započeo 70-tih godina prošlog stoljeća, a u operativnoj uporabi su od sredine 80-tih. Od tada nije bilo njihove nadogradnje ili modernizacije tako da su koncepcijski zastarjeli. Pokušaj nadogradnje pod nazivom BVP M80A1 „Vidra“ nije zaživio zbog ratnih zbivanja na prostoru bivše Jugoslavije. Najveći nedostatak na BVP M80A je njegova kupola s topom 20 mm M55 koji nije stabiliziran te ne može djelovati u pokretu. Učinkovit domet topa protiv ciljeva na zemlji je do 1.500 metara i ciljeva u zraku do 1.000 metara, što je nedovoljno za moderno ratovanje. Nema sustav za upravljanje paljbom, a gađanje noću mu je ograničeno.