Tvrdnje prema kojima je Zoran Milanović “psihijatrijski slučaj”, pa mu je vrijeme da ode, nisu nikakvo soliranje ministra obrane. Mario Banožić u zadnje vrijeme sve češće funkcionira kao pandan Aleksandru Vulinu. Srpski ministar obrane za Vučića igra dvostruku rolu, ulogu dvorske lude i trbuhozborca koji govori ono što se Vučić ne usudi reći. To je i ovdje slučaj. Banožić je rukopoložen, kooptiran, kao i svi aktualni ministri, pa ovisi o vrhu, o milosti šefa a ne o bazi. Njegov ugled u stranci je minoran, što se može plastično ilustrirati činjenicom da ga u kuloarima HDZ-a podrugljivo nazivaju “mali Bane”, prema Balaševićevoj satiričkoj pjesmici. “Bane” kotira kao Čuljkov čovjek koji je raskolio HDZ u Slavoniji, sitničav i osvetoljubiv političar. Biti Čuljkov igrač nije osobita preporuka imamo li na umu da su iz njegove kadrovske retorte došli Gabrijela Žalac i nekoliko drugih političara koje racionalan čovjek nikad ne bi postavio za šefove svoje privatne tvrtke. “Čuljak je u karijeri stalno šutio i tako ostavljao dojam da je pametan”, kaže nam jedan njegov poznanik. “Da je progovorio, sve bi otišlo k vragu. Ali on je bio ustrajan i vidite dokle je dogurao. On je vuk koji obnaša dužnost pastira.”