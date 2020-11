'Zašto je naša Jasna ubijena? Pa bila je divna, uvijek nasmijana'

UŽAS KRAJ PULE Darko A. (60) osumnjičen je za ubojstvo bivše supruge Jasne A. (54). Policija je već i ranije dolazila zbog njegovih prijetnji...

<p>Zašto se moralo dogoditi da naša Jasna zauvijek zaklopi svoje oči? Zašto je ubijena? Sve kolegice koje su s njom radile su u šoku, ispričala nam je šefica ubijene <strong>Jasne A.</strong> (54), koja je radila u jednom objektu s pekarskim proizvodima u Fažani.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI: </strong></p><p>U Galižani kraj Pule u subotu oko 18 sati dogodilo ubojstvo i pokušaj samoubojstva. Darko A. (60) osumnjičen je da je nožem usmrtio svoju bivšu suprugu Jasnu A. (54) te pokušao presuditi sebi. Pokušao si je prerezati grkljan. Prevezen je u pulsku Opću bolnicu. Iz bolnice doznajemo da je muškarac stabilno.</p><p>- Imao je reznu ranu te je operiran. Stabilno je i izvan životne opasnosti - rekli su iz pulske bolnice.</p><p>- Bila je divna, prekrasna žena koja nikada nije odavala svoju tugu, svoju mučnu priču koju je proživljavala pod istim krovom sa bivšim suprugom. Iako bračno razdvojeni, živjeli su u istoj kući. Ona je digla kredit za kuću u Galižani. Zbog kredita, premda je trpjela maltretiranje, nije mogla otići eventualno u podstanare - rekla nam je šefica ubijene.</p><p>Policija je dojavu o ovoj tragediji dobila od kćerke koja također živi u istoj kući, na katu, zajedno sa suprugom i dvoje djece.</p><p>- Nitko na njezinom licu nikada nije mogao iščitati da se nešto događa u njezinom životu. Nikada ni dana nije izostala s posla, nikada bila na bolovanju i uvijek je s kupcima bila nasmijana i uljudna. Radnica za svaku pohvalu. Radila je kod nas oko godinu dana nakon propasti bivše firme. Tek ovoga ljeta, kada je policija opet reagirala jer je prijetio da će ubiti sebe, otvorila nam je dušu i rekla s čim se suočava. Nismo mogli vjerovati i pokušali smo nekako pomoći, ali pomoć je trebala doći od institucija koje su ju trebale zaštititi - rekla je Jasnina šefica, koja je također bila u velikom šoku kad je čula što se dogodilo.</p><p>- Njega nisam viđala. Tek u zadnje frijeme bi dolazio ispred pekarnice i samo stajao.Ni tada nismo na njezinom licu vidjeli ništa,ali se osjetila nelagoda i da nešto nije u redu - ispričala je šefica. Susjedi s kojima smo razgovarali u šoku su stajali pogleda uprtog u kuću u kojoj je njihov mještanin samo par sati ranije presudio nesretnoj ženi.</p><p>- Puno je pio a imao je šećernu bolest. Šećer, alkohol i stres ne idu zajedno. Kao susjed bio je dobar. Kad bi popio, znao je prijetiti da će se ubiti, pa da će dići ruku i na nju. Međutim, nitko nije to uzimao previše ozbiljno. Policija je zbog njegovog pijanstva i prijetnji dolazila više puta i odvozili su ga. Ne znam točno što se dogodilo ali sam čuo krike njezine kćerke. Iako sam u tom trenutku bio u kući, taj krik je bio toliko snažan da sam se skamenio.</p><p>Inače su se u Istru doselili iz Bjelovara. Znao sam njemu više puta reći: ”Prestani piti i nemoj dolaziti kod mene tražiti još dec”, ispričao je šokirani susjed.</p><p>Drugi susjed dodao je da je Darko A. neko vrijeme živio u “konobi” u sklopu kuće, a ubijena u prizemlju.</p><p>- Sin im živi u Njemačkoj a kći, zet i dvoje djece na katu iste kuće. Zbog prijetnji je i ljetos policija došla po pozivu. On kad bi se napio govorio bi da će ubiti sebe, a ja nisam čuo da je njoj prijetio. Jasna je neko vrijeme, prije propasti jedne tvornice,radila zajedno s mojom suprugom. Ne mogu vjerovati da nje više nema - kaže nam susjed.</p><p>Iz policije doznajemo da su kroz par godina nekoliko puta reagirali zbog prijetnji.</p><p>- Policija je ragirala na svaku dojavu o nasilju u obitelji, a tako je bilo i prošle godine kada je 54-godišnjakinja prijavila 60-godišnjaka za prijetnje. Odmah je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje te je priveden u pritvorsku jedinicu PU Istarske - rekla je Suzana Sokač iz policije. Neslužbeno pak doznajemo da je i ove godine u rujnu prijetio da će se ubiti i policijski službenici su reagirali te ga spriječili u samoozljeđivanju, pa je odveden na prihijatrijsko liječenje.</p><p><strong>Jadranka Černjul</strong> iz Sigurne kuće Istra kazala je da joj je žao što žrtva nije nikada nazvala njih za pomoć.</p><p>- Žao mi je što je nadomak Pule živjela žena koja je trebala skupiti hrabrost i nazvati nas. Međutim, problem kod nas je sporost sudova. Problem je i taj što se inače žene, žrtve nasilja i dalje žale da se nasilnik ne može pomiriti s rastavom braka te da i dalje prijeti i jednostavno je žene strah. Imali smo takvih slučajeva gdje nasilnik dobije zabranu prilaska žrtvi, ali prekrši tu mjeru, dobije opomenu i to je to. Samo jedan slučaj smo do sada imali da je nakon 2-3 takve opomene zbog kršenja mjere nasilnik pritvoren. Stalno se priča o zakonima ali smatram da kada bi postojali obiteljski sudovi koji bi odmah reagirali u slučaju nasilja te donijeli ispravnu odluku, stvari bi se sasjekle u korjenu - smatra Jadranka Černjul iz Sigurne kuće Istra.</p><p>Kažu da su u proteklih 14 godina rada u sklonište smještene 342 osobe. U Hrvatskoj su posljednjih 18 godina ubijene 362 žene, dok su u Istri proteklih 25 godnina ubijene 23 žene te je bilo 17 pokušaja ubojstava. Černjul kaže da jednoj ženi koja trpi nasilje nije lako jednostavno ostaviti sve,dom ili djecu te otići od nasilnika.</p><p>- Sve žene koje na bilo koji način trpe nasilje i nasilnika trebaju se ohrabriti i nazvati ili savjetovalište, sigurnu kuću, obiteljski centar. Također, obavezno zvati policiju, ma ako treba i sto puta. Nije dovoljno samo nazvati, već je potrebno otići direktno na policiju, prijaviti nasilnika i neka policajac sastavi zapisnik. Koliko mi je poznato ta jadna žena se rastavila od supruga. Međutim, zbog obiteljske situacija, možda financija, ostala je živjeti s njim pod istim krovom, a to je pogrešno. Nasilnik prekidom bračne zajednice u ovom slučaju nije izgubio, jer je ostao i dalje s njom u kući, i dalje ju je moga gledati pa i komunicirati, objasnila je Černjul.</p>