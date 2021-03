Ispričao nam je tako naš sugovornik šetnju Dragutina Ferenčaka, Rudijeva šetača, bivšeg hrvača, 8. ožujka, pet dana nakon Bandićeva pogreba, dok je hodao Kušlanovom i završio u bolnici s ozljedom glave. Policija je bila obaviještena odmah idući dan.

- Muškarac u dobi od 50 godina došao je do 68-godišnjaka koji je šetao psa te ga odgurnuo, uslijed čega je 68-godišnjak pao na tlo. Naknadno je zatražio liječničku pomoć u KB-u Sveti Duh, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Protiv muškarca (50) podignuta je kaznena prijava - rekli su nam iz policija. No naš sugovornik tvrdi da to nije bilo odguravanje, nego tučnjava šakama, ali i Rudijevim povodcem.

- Očito je u igri sukob struja Bandićevih ljudi, dolaze lokalni izbori, a igra se prljavo. Trebaju se izabrati nositelji izbornih lista, ali i dijele se ugovori zapošljavanja u gradskim tvrtkama. Svašta tu može biti u pitanju, ali zašto je napadnut baš Dragec, to je teško procijeniti. Znamo da je on bio znan kao čuvar gradonačelnikovih tajni. Nadam se da će se razjasniti sve - nadodaje nam sugovornik.

Inače, Marin Vlahović, čovjek koji je objavio fotografiju Dragutina Ferenčaka dok sjedi u bolnici, pita se jesu li počeli obračuni za stvarne nasljednike imovine i utjecaja Milana Bandića. Kontaktirali smo i prijatelje preminulog Bandića, Slavka Kojića, gradskog zastupnika, ali i Pavla Kalinića, pročelnika Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba.

- Nisam čuo ništa o tome, ne mogu vam ništa komentirati jer nisam upućen u to. Nemam pojma - kratko nam je rekao Kalinić. Kojić nam je rekao kako Ferenčaka ne poznaje.

- Sve što znam o ovom slučaju saznao sam iz medija. Gospodina ne poznajem, možda smo se nekad susreli, ali nikad nismo razgovarali ili slično. Iako sam bio jako blizak s Milanom, nisam znao sve njegove privatne kontakte. Kod mene vrijedi družba je družba, služba je služba. Žao mi je čovjeka, ali tu može biti svašta - kaže Kojić. Tko će za što točno biti prijavljen, bit će poznato uskoro. Zagrebačka policija još provodi kriminalističko istraživanje.