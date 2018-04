Zašto milenijce boli glava? Glavni su stres i manjak sna

Je li stres postao najčešći uzrok glavobolje? Više od 70 posto milenijaca tvrdi da najviše pate upravo od glavobolje uslijed stresa. Čak 81 posto u istraživanjima pritom tvrdi da ih glavobolja sprječava da rade mnoge stvari koje bi htjeli raditi, a svaki drugi kaže da zbog toga nije dovoljno učinkovit na poslu. Žale se i da glavobolje loše utječu na njihov seksualni, obiteljski i društveni život.

Doduše, sve je kod milenijaca ekstremno: pametni telefoni su nezaobilazni, a desetljeće nakon pojave društvenih mreža, postali smo društvo konstantnih „provjeravača“ - stalno provjeravamo e-mail, Facebook, Instagram, poruke... Milenijci ne mogu bez tehnologije, a vrijeme koje provode „online“, tvrde znanstvenici, pobuđuje živčani sustav i može uzrokovati glavobolje. U stresu su i zbog potrage za prvim poslom ili stanom, zbog osnivanja obitelji… Međutim, u prilog im ne idu niti druge navike tipične za njih, poput premalo sna ili neredovite prehrane.

Bol je prirodni mehanizam kojim nam tijelo govori kako nešto nije u redu i ne smije se zanemarivati. Čak 85 posto milenijaca traži bolje načine da se bori s glavoboljom, no užurbana svakodnevnica, moderan način života i rada ne ostavljaju mnogo vremena za potragu i pronalazak rješenja za bol. Postoje razne vrste glavobolje, a kod one uzrokovane stresom bol se može javiti u području potiljka, vrata i čela. Najvažnije je znati da treba reagirati već pri pojavi prvih simptoma boli. Jednom kada se bol razvije, teže ju je suzbiti.

