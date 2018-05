'Ostavka Dalić nije dovoljna, za ovo bi morao otići i Plenković!'

Imali smo priliku nazočiti dramatičnom peterosatnom sastanku vlade nakon kojeg je Dalić dala ostavku. Plenković je ovu cijelu prepisku s mailovima nazvao malim sjenama. U studiju 24 sata je Gordan Maras, saborski zastupnik SDP-a i bivši član istražnog povjerenstva za Agrokor koji je prvi kritizirao situaciju.

- Mislim da je ovo očekivano. Gospođa Dalić je izgubila bilo kakvu vjerodostojnost. Danas smo vidjeli da je i on bio upoznat s sadržajem mailova. Mi moramo dati mogućnost građanima da se izjasne vjeruju li više ovoj Vladi ili bi Plenković trebao dati ostavku i omogućiti raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora - kazao je Maras.

- Bez obzira na bahati stav koji je gospođa Dalić zauzela, da opozicija svakako ne bi na ovaj način rješavala krizu s Agrokor, tu je u pravu, mi svakako ne bi na ovaj način rješavali situaciju u Agrokoru. Ne samo da imamo Vladu koja je izgubila vjerodostojnist i legitimitet, nego su izgubili i moralni legitimitet. Mislim da premijeru Plenkoviću nakon ovog više nitko neće vjerovati i on će sigurno otići s mjesta premijera. Pitanje je samo hoće li to biti za dva tri mjeseca - smatra Maras.

Na pitanje zašto sada izbori, kada SDP ima nizak rejting, Maras navodi kako ne gleda na to na kalkulantski način.

- Želim da hrvatski građani dobiju Vladu koja će imati legitimitet. Kakva god bila nagodba za Agrokor, ona će uvijek biti pod velom sumnje. Mislim da su izbori najbolje rješenje, ne zato što bi tu SDP nešto ušićario, nego zato što smatram da je to manje skupo rješenje nego da imamo još dvije godine ove Vlade - kaže Maras i dodaje: 'Ja ne gledam to na način da osiguram stabilnost gospodinu Vrdoljaku i gospodinu Pupovcu. Ja gledam to na način da pružimo stabilnost Republici Hrvatskoj koju ova Vlada nema'.

- Nikome nije u interesu da nagodba propadne Vjerovnicima je u interesu da tvrtka opstane i da se vjerovnici naplate. Nemam straha da će nagodba propasti - navodi Maras.

Maras kaže da je Martina Dalić očito cijepljena od odgovornosti.

- Govorim o samom gospodinu Plenkoviću, o njegovom govoru tijela. On gleda samo kako da spasi sebe, on bi zadnji trebao dijeliti lekcije opoziciji. On je omogućio da se preko leđa Agrokora preko noći obogate - navodi Maras.

