Zašto se Plenković toliko ljuti i vrijeđa oporbenjake i kritičare?

"Zašto me kritiziraju u hrvatskim medijima? Zato što nešto dobro radim za ovu zemlju", ispalio je prije dva tjedna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Znate zašto napadaju ovo? Zato što je dobro i korisno za građane. Kako je to moguće da to napravi zločesti HDZ", izjavio je jučer premijer Andrej Plenković na predstavljanju novog kruga poreznih reformi.

Ne zna se tko prepisuje iz čije skripte, ali retorika dvojice lidera postala je sve sličnija.

Jučer je Plenković otpustio kočnice i kritičare porezne reforme optužio da šire "lažne, zlonamjerne, besmislene, bezobrazne, neutemeljene i izmišljene teze", te upozorio kako tvrdnja da je ova reforma samo predizborni potez "može biti logika samo nekoga tko ništa ne zna".

"Ne glasaju za HDZ"

Prije nekoliko dana na sličan način odbacio je kritike profesora ustavnog prava s hrvatskih sveučilišta u vezi prekrajanja izbornih jedinica, nazivajući ih ljevičarima koji nikada ne glasaju za HDZ. Sada je kritičare proglasio neznalicama i zlonamjernim bezobraznicima.

Zašto se Plenković toliko ljuti?

Ako je dobro ono što radi, ako to radi u interesu građana, kao što je to desetak puta jučer ponovio, onda se ne bi trebao zamarati javnom percepcijom njegovih odluka. Pa što ako je to predizborni potez? Građani će svejedno - taman do izbora - osjetiti blagodati njegove politike.

Vjerujte premijeru

Ili je Plenkoviću doista važnije da ih on s političke govornice uvjeri u sve te blagodati, s obzirom da ih sami građani možda neće primijetiti u stvarnom životu. Možda im povećanje plaće od desetak eura neće baš promijeniti život. Neka im stoga ostane u podsvijesti činjenica da je Plenković donio odluke "na dobrobit građana".

Ali i kako bi iz te iste podsvijesti građana izbrisao kritike u vezi obrane od poplava, obnove nakon potresa, političkog prekrajanja izbornih jedinica, korupcije i kriminala...

Može Plenković govoriti kako ova porezna reforma nije dio predizborne kampanje. Ali ona je itekako politički obojena, kao uostalom i svaki potez Vlade.

HDZ ukida prirez, oporba nabija porez

Primjerice, i prije svega, ona odluka o ukidanju prireza gradovima, što će najviše pogoditi najveće gradove u kojima vladaju gradonačelnici oporbenih stranaka, poput Zagreba, Splita i Rijeke. I to ne samo financijski. Pogodit će ih politički jer će se HDZ-ova Vlada hvaliti da ukida prirez, a onda će se oporbeni gradonačelnici kompromitirati s uvođenjem poreza na dohodak.

S tom razlikom da, kako je objasnio profesor s ekonomskog fakulteta u Splitu Željko Garača, prirez je kompletno pripadao gradovima i općinama, a porez na dohodak dijelom ide prema državi. "Samo 74 posto poreza na dohodak ostaje u gradovima", objasnio je za N1.

Plenković je, dakle, godinu dana prije izbora sebi priskrbio političke bodove, a oporbi zadao udarce, financijske kao i političke.

Permanentna kampanja

"Je li kampanja sad počela", zapitao se jučer premijer. "Što bi mi trebali biti sputani jer su izbori za godinu i pol dana?".

Kampanja traje od trenutka stupanja na vlast. Svaki potez Vlade, svaka odluka vladajuće koalicije, svaki korak vladajuće stranke tumači se u svrhu osiguravanja novog mandata ili pukog preživljavanja na vlasti. Plenković se već mjesecima, ako ne i godinama, na svakom koraku hvali rastom BDP-a, rastom plaća, rastom ekonomskog standarda, otvaranjem mostova, pobjedama nad virusima, što se sve uklapa u političku kampanju. Stoga i oporba ima pravo kritizirati svaku odluku vlasti, jer time ona gradi svoju kampanju.

Pa kad se Plenković pita bi li oni trebali biti sputani u svojim odlukama, isto vrijedi i za njegovu kritiku oporbe: zar bi ona trebala biti sputana do izborne kampanje?

Uostalom, Plenković cijeli mandat radi na razmontiranju oporbe, razbijanju oporbenih stranaka, omalovažavanju oporbenih čelnika, na gušenju kritike i vrijeđanju kritičara. Kako to onda nije predizborno ponašanje?

Napokon, premijer misli da ga oporba i stručnjaci kritiziraju zato što radi nešto dobro za Hrvatsku. To uopće nije potrebno. Dovoljno je da ga kritiziraju zbog svega onog lošeg što on i njegova stranka rade Hrvatskoj.

Tu materijala ima na bacanje.