'Zašto smo prešli Bandiću? Ne sjećamo se...', kažu zastupnici

Zovu ih prebjezima, Bandićevim gnjezdašima i drugim imenima, no kad smo ih pitali zašto su ušli u saborski Klubu zastupnika Stranke rada i solidarnosti, ili se ne sjećaju ili ne znaju.

Neki samo znaju zašto su napustili bivše stranke. Neki su prešli jer nisu imali kamo. Nitko od 12 zastupnika Bandićeva kluba koji su nam se javili nije rekao pravi politički razloga zbog kojeg se našao u tom klubu. Zajedničko im je i što se zgražaju na spomen nuđenja novca da prijeđu u klub ili zapošljavanja rodbine u Gradu Zagrebu.

- Ne sjećam se zbog čega smo baš u Klubu Solidarnosti jer je to bilo dosta davno, 2017. Znam da je takav bio dogovor između nas predstavnika manjina - kaže nam Robert Jankovics, saborski zastupnik mađarske nacionalne manjine. Dodaje kako njemu nitko nikad nije nudio novac za to i da s indignacijom odbija vjerovati da se takvo što uopće događalo. Kaže:

- To su podmetanja.

Bandićev klub se, kako se čini, u Saboru širi brže od gripe. Novi saborski saziv počeo je s jednim zastupnikom, a danas ih ima čak 12.

Naime, Bandić je svoj mandat prepustio đurđevačkom gradonačelniku Željku Lackoviću. No on nije ni član Kluba Solidarnosti i djeluje kao nezavisni zastupnik, ali podržava Bandićevu stranku i vladajući HDZ. Prvi 'pačići' koji su se priključili Bandićevu jatu bili su predstavnici nacionalnih manjina.

Njih četvero - Robert Jankovics, Veljko Kajtazi, Ermina Lekaj Prljaskaj i Vladimir Bilek - su u Klubu nacionalnih manjina i Klubu rada i solidarnosti. Potom im se pridružio Ivica Mišić, koji se razišao s Ivanom Lovrinovićem i strankom Promijenimo Hrvatsku. Bandiću se pridružilo i troje bivših SDP-ovaca - Zdravko Ronko, Riječanka Ana Komparić Devčić i bivša SDP-ova ministrica Milanka Opačić.

- Ušao sam u Bandićev klub kako Bernardić ne bi mogao SDP uvući u jednu vazalnu koaliciju. Tako sam govorio u početku, a sad bih rekao kako sam ušao da ga ne bi uvukao u vazelinsku koaliciju - pojašnjava nam svoje razloge Ronko. Dodaje kako mu ovaj klub nije bio prva opcija.

Bježali smo od Bere

- Prije nego što sam izašao iz SDP-a, a znalo se da ću izaći, Mirando Mrsić mi je rekao da će oformiti klub i da ćemo biti zajedno te sam na to računao. Hrelja mi je također govorio da ćemo biti skupa jer mi smo generacija. Kad sam izašao iz stranke, Hrelja je pobjegao glavom bez obzira, a Mirando me zavlačio da bi umjesto kluba stranku - priča Ronko.

- Podmeću da sam bio tu da spriječim veliku koaliciju. Sjećate li se lani kad se pričalo kako će vlast pasti pa je Bernardić Plenkoviću pisao ‘ljubavna’ pisma i nudio mu se. Ja sam podivljao i rekao: ‘E nećeš, razbojniče’ - slikovito priča Ronko pojašnjavajući zbog čega to naziva vazelinskom koalicijom. Dodaje da bi podržao veliku koaliciju bez obzira na to što ne voli HDZ-ovce'. A kod Bandića je završio jer nije imao kamo.

- Sve su prijašnje opcije propale, ovi iz Kluba solidarnosti su me zvali dva puta i prešao sam im. Zahvalan sam im na tome, a ja sam njih počastio svojim iskusnim radom i djelovanje - rekao je. Prelazak bivšeg HSS-ovca Mladena Madjera Bandiću istražuje Uskok, a on sam kaže da to što mu kći radi u gradskoj upravi nema veze sa strankom u kojoj je danas.

- Što se tiče napisa u medijima o zaposlenju moje dvije kćeri, da rade u gradskoj upravi i jedna u ZET-u, jedna radi u upravi, visokoobrazovana kći koja je dobila posao na javnom natječaju. Ustaje se u pet sati, dolazi u šest raditi. A o tome da mi druga kći radi u ZET-u, ne znam je li Bandić produljio prugu do Osijeka.

Kada ruka ruku mije

Ona živi i radi u Osijeku, tamo je završila fakultet. Živi kao podstanarka u Osijeku već osam godina - rekao je Madjer. Bivša SDP-ovka Ana Komparić Devčić ističe kako njoj za ulazak u klub nitko ništa nije nudio.

- Isključivo sam im se pridružila zbog nezadovoljstva u SDP-u i jer se želim baviti politikom, a u SDP-u za to ne vidim načina - rekla nam je. Marija Puh napustila je HNS zbog Bandićeve stranke s obrazloženjem da je bila nezadovoljna statusom Veleučilišta Zagorje u Krapini. To što joj je brat zaposlen u ZET-u rekla je da nema veze s njezinim odlukama.