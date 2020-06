Zašto svi tenisači nisu testirani ranije? Capak: 'Ne znam, ja sam epidemioLOG, ne epidemioBOG'

Osim zaraženih još je 47 ljudi u samoizolaciji, a oko 600 njih je zvalo telefonske linije epidemiologa. Zaraženi Dimitrov tijekom boravka se družio sa svim tenisačima, s košarkašima Zadra, djecom...

Ovo je katastrofa! To u Zadru nipošto nije smjelo tako izgledati i odgovornost je na organizatoru. Uvjet HZJZ-a je bio da 30 posto gledališta bude prazno. A za "košarkašku" utakmicu nitko niti nije tražio odobrenje!

Tako su nam iz Stožera prokomentirali debakl s teniskim Adria Tourom na kojem je zasad najmanje četvero zaraženih i tko zna koliko još među onima koji su se prošli tjedan družili s tenisačima. Pa i djece, jer najmanje dvojica zaraženih - Grigor Dimitrov i Borna Ćorić- bili su na Kid's Dayu sa stotinama klinaca.

Što je s Novakom Đokovićem? Zašto se on jedini nije došao testirati, iako su do četiri sata ujutro zadarski epidemiolozi uzimali uzorke? Odletio je za Beograd. Zaraženi su i njegov i Bugarinov kondicijski trener... Vili Beroš je hitno otputovao u Zadar.

Ovo je dokaz da ova borba s koronom nije pri kraju. Osnovno je da budemo odgovorni. Činjenica je da je virus još kod nas, rekao je ministar Beroš.</p><p>Osim zaraženih, još je 47 ljudi u samoizolaciji, potvrdio je Beroš, a oko 600 ljudi je zvalo telefonske linije epidemiologa. Zaraženi Dimitrov tijekom boravka se družio sa svim tenisačima, s košarkašima Zadra, djecom... S druge strane, Đoković koji je odbio test i otišao u Srbiju te Čilić koji je negativan družili su se s premijerom <strong>Andrejem Plenkovićem</strong>.</p><p>Kako je objasnio Beroš, Plenković se nije fizički ugrozio, ali se ipak testirao na vlastiti zahtjev. Negativan je. Kako je točno došlo do skandala na ovom turniru, koji je trebao biti prava promocija Hrvatske na početku turističke sezone? Iz stožera su ogorčeni, kako smo već naveli, lošom organizacijom turnira.</p><p>Javio nam se i <strong>Feliks Lukas</strong>, direktor WTA turnira u Bolu, koji je na Facebooku iskritizirao Hrvatski teniski savez (HTS). Između ostalog, pozvao je čitavo vodstvo saveza da podnese ostavku.</p><p>- Sve sam to napisao jer sam bio na pozivnom turniru, gdje je nastupala moja sestra, a to je bilo tri dana prije dolaska Novaka Đokovića i ostalih tenisača. Primijetio sam da nema minimalnih uvjeta za organizaciju. Nije bilo hladne vode za trening, hladnjaka... Moja sestra je predala meč zbog mučnine - rekao je Lukas. Oko sestrine mučnine na društvenim mrežama je napisao i kako je morala povraćati, i to “u WC-u kafića na Višnjiku koji je služio kao turnirski ured, kafić i sanitarni čvor, sve u jednom”.</p><p>- Struka mi je da poznajem pravila i norme. Tri mjeseca smo se educirali i prolazili kroz sastanke kako organizirati turnir. Donesena je odluka da se igra bez gledatelja i da se tenisači moraju testirati dvaput. Jednom po dolasku i još jednom nakon tri dana. Nije se ni mjerila temperatura. To su pravila WTA i ATP donesena prije tri mjeseca i napisana na više od 100 stranica - kaže nam Lukas.</p><p>Ministar Beroš, na pitanje o testiranju tenisača, kaže kako se ne testira one koji nemaju simptome bolesti, a ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da su to “teška pitanja, za koja ne zna odgovore”. Na opasku tko bi ih onda trebao znati odgovara:</p><p>- Ne znam. Ja sam epidemioLOG, a ne epidemioBOG.</p><p>Lukas tvrdi da na turniru nije bilo ni sredstava za dezinfekciju, na što je upozoravao, te da je bilo previše ljudi. Iz HTS-a do zaključenja ovoga broja nismo dobili odgovor oko uvjeta u kojima je organiziran turnir, kao što nisu stigli ni rezultati testa koje je Đoković obavio u Srbiji. Tek je poznato da su testovi Ivaniševića, Zvereva i Rubljova negativni.</p><h2>Prije tjedan dana bili su sa zaraženim košarkašem</h2><p>Dva dana prije dolaska u Hrvatsku tenisači Đoković, Thiem, Zverev i Dimitrov partijali su u beogradskom klubu Lafayette. A kako piše portal Ubitennis.net, tamo je bio i srpski košarkaš Nikola Janković, kojemu je dan kasnije potvrđen korona virus. Uz to, Đoković je dan prije ovoga korona partyja bio i na revijalnoj košarkaškoj utakmici, gdje je bio i Janković. Prema snimkama iz kluba, na partyju je bio i Ivanišević koji se rasplesao s ostalim tenisačima. </p><h2>Četiri zaražena, a svi ostali su u samoizolaciji</h2><p>Dimitrov je bio u kontaktu s Ćorićem, koji je također pozitivan. Dimitrov se družio i s Čilićem, koji je negativan, te s Đokovićem, koji je odbio test. Svi su se družili s košarkašima KK Zadra, koji moraju u samoizolaciju.</p><p>Tenisač Đoković pozdravio se šakom s premijerom Plenkovićem, s kojim se tako pozdravio i Čilić. Plenković se družio i sa županom Longinom, koji je bio u kontaktu sa zaraženim Ćorićem.

Sve iz restorana u Zadru čeka samoizolacija

U zadarskom restoranu Niko kod Erika Pavina u četvrtak su se veselili i prvozaraženi u novom valu korone u Zadru, tenisačka zvijezda Grigor Dimitrov, ali i naš domaći teniski as Borna Ćorić, koji je također zaražen COVID-om-19.

- Dimitrov je večerao za onim tamo stolom kraj prozora i zabavljao se, ali se nije isticao. Mislim čak da se nismo ni rukovali. Borna Ćorić je bio druga pjesma. Ponijelo ga je raspoloženje pa je na 'stageu' zapjevao s našom klapom Niko i bendom Forum, koji su nastupali te večeri - priča nam Pavin.

Sve ih čeka samoizolacija. S njima su na večeri bili i <strong>Novak Đoković</strong> te <strong>Goran Ivanišević</strong>.</p><p>- U četvrtak se pivalo, zabavljali su se, zaista nitko nije ni razmišljao o koroni, svi su bili oduševljeni. Sad bismo trebali svi, od čistačice na Višnjiku pa do premijera, u samoizolaciju. Jer nisu oni bili samo kod nas, bili su po cijelom gradu, družili se s djecom, igrali košarku...</p><p>Mi smo s restoranom radili do sinoć, kad smo čuli za oboljelog bugarskog tenisača. Odmah sam automatski zatvorio. Sve osoblje ide u samoizolaciju, uključujući i mene. Sve smo očistili, a i inače to činimo triput dnevno od otvorenja restorana 1. lipnja. Zatvorimo pa sve očistimo i dezinficiramo, a sad će to napraviti i epidemiološka služba za nas.</p><p>Čekamo ih da završe s dvoranama na Višnjiku. Sobe u hotelu bile su sve popunjene, no jutros su mi svi gosti otkazali jer su odgodili dolazak nakon što su čuli za nove slučajeve korone u Zadru. Drago mi je da su nazvali mene jer sam namjeravao ja nazvati njih, ali su me preduhitrili. Zatvaramo na 14 dana, ako bude trebalo zatvorit ćemo i na 14 godina, jer je zdravlje najvažnije, od najmlađih do najstarijih u obitelji pa do zdravlja naših dragih gostiju - rekao nam je Pavin.</p><p>Ugostitelj čiji restoran kontinuirano radi više od 50 godina, a ugostio je brojne zvijezde svjetskoga ranga, od Jon Bon Jovija do Modrića i Đokovića, dodao je da je posljednjih dana znao raditi i po 20 sati dnevno te da je zbog premorenosti ionako mislio za sebe i osoblje uzeti dva dana slobodno da se odmore. Sad će se odmarati ipak 14 dana.</p><p>Sedam epidemiologa radi na terenu i javljaju se na nekoliko telefonskih linija kako bi građanima pružili kvalitetnu i točnu informaciju. Preporučeno je, naime, svima koji smatraju da su bili izloženi zarazi da se jave epidemiološkoj službi. Na konferenciji za novinare Stožera civilne zaštite Zadarske županije rekli su da se Borna Ćorić odvezao svojim automobilom u Zagreb i da se samoizolirao u svojem stanu.</p><p>U samoizolaciji su zadarski župan <strong>Božidar Longin </strong>i gradonačelnik <strong>Branko Dukić</strong> te još 50-ak ljudi. U ponedjeljak ujutro testirano je 13 ljudi, ali njihovi rezultati još nisu poznati. </p>