'Zašto u državnoj službi nema seksa? Zato što su svi rođaci'

Saborska rasprava o Zakonu o državnim službenicima, koji predviđa nova zapošljavanja u državnoj službi u kontekstu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a, kod zastupnika je u srijedu izazvala dvojbe da će to dovesti do povećanja broja "uhljeba", pa su pozivali na veću transparentnost.

Zakon predviđa prijem u državnu službu na određeno vrijeme u trajanju dužem od godinu isključivo vezano uz predstojeće obveze Hrvatske u pogledu predsjedanja Vijećem EU, obzirom da postojećim zakonskim rješenjem radni odnos na određeno vrijeme može trajati najdulje godinu dana.

HSS-ovac Željko Lenart svoju je sumnju u bujanje zapošljavanja "uhljeba" ilustrirao vicem: "Znate li zašto u državnoj upravi nema seksa? Zato što su svi rodbina".

Podolnjak: Široko otvorena vrata zapošljavanju na određeno vrijeme

Mostov Robert Podolnjak uvjeren je kako se izmjenama široko otvaraju vrata zapošljavanju na određeno vrijeme.

Time što nemamo dovoljno službenika koji mogu raditi na europskim poslovima zapravo se šalje poruka da nam uprava ne valja, upozorio je Podolnjak.

Umjesto da se bolje plati službenike u sustavu, omogućava se plaćanje po ugovorima, kaže Mostov zastupnik.

HDZ-ova Marija Jelkovac ne smatra da će se zbog te mogućnosti krenuti u bezglavo zapošljavanje službenika na određeno vrijeme, već se otvara mogućnost prijema u državnu službu zbog povećanja opsega poslova tamo gdje to bude i kada to bude nužno.

Pusić: Izmjene racionalne, ali smanjuje se transparentnost

Predložene izmjene koje se odnose na Hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a su racionalne i imaju smisla, rekla je Vesna Pusić (GLAS).

Zamjerila je, međutim, što se do sada plan primanja u državnu službu objavljivao i u jednom dnevnom listu s nacionalnom cirkulacijom, a sada se to ukida. Objavljivati će se samo u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Ministarstva, a to smanjuje transparentnost, kaže Pusić.

Osim toga, brišu se rješenja o ocjenjivanju državnih službenika, nema više klasifikacije radnih mjesta osim za rukovodeća, uz objašnjenje da će to biti u Zakonu o plaćama.

To je, drži Pusić, loše i nelogično rješenje jer Zakon o plaćama mora biti izveden upravo iz ovog zakona, a ne obrnuto.

Bauk: Onemogućiti "izvrdavanje" oko poslova s EU

SDP-ov Arsen Bauk složio se kako bi bilo nelogično da isti broj službenika treba u normalnoj situaciji, kao i onda kada predsjedamo vijećem EU.

"Trebalo bi u tekst zakona dodati odredbe koje bi onemogućile 'izvrdavanja' oko poslova koji se tiču predsjedanja, kako se takvi zaposlenici ne bi onda prebacivali na poslove koji s tim nemaju veze", upozorio je Bauk.

Kada je riječ o najavljenom Zakonu o plaćama, Bauk je izrazio sumnju da će sustav koji je sada na snazi biti lako promijeniti, te da će se uspjeti ispregovarati sa sindikatima.

Mirando Mrsić (Demokrati) smatra da novi zakon nije dobro pripremljen. Referira se na nepostojeći Zakon o plaćama, koji je još uvijek u pripremi i pitanje je hoće li u dogledno vrijeme doći u Sabor, dodao je.

Nitko ga, kaže, ne može uvjeriti da zakon neće omogućiti "uhljebljivanje", a rezultat će biti još veće nepovjerenje građana u sustav.

Maras: Svi HNS-ovci se žele baviti zaštitom okoliša

SDP-ov Gordan Maras prozvao je HNS zbog klijentelizma i založio se za veću transparentnost pri zapošljavanju.

"Ne bi se tada dešavale situacije kao u Fondu za zaštitu okoliša, koji vodi HNS-ovac, a trećina je zaposlenih iz HNS-a. Kad se upišete u tu stranku odgovarate na pitanje želite li se baviti problemom zaštite okoliša, a svi pišu 'da'”, kaže Maras.

Sindikat službenika zgrožen vicom

Uvrijeđen vicom koji je na račun državnih službenika ispričao HSS-ov zastupnik, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Hrvatske zatražio je u srijedu od predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića da upozori zastupnike na neprimjerene i neumjesne istupe kojima državnim službenicima lijepe etikete.

Jedna od revoltiranih službenica kaže kako je u državnu službu primljena temeljem javnog natječaja na kojem je pri testiranju pokazala najbolje rezultate i stoga ne prihvaća da ju netko naziva "uhljebom", jer svoju plaću zarađuje stručnošću i radom, a kamoli da na račun nje i njezinih kolegica i kolega priča vulgarne viceve, ističe sindikat.

Službenica se nada kako u Saboru ne podržavaju takvu razinu komunikacije i pita se bi li slična duhovitost na račun nekih drugih društvenih skupina prošla "ispod radara" poput ove kojom se "dični HSS-ovac sprda sa 60.000 državnih službenika", te dodaje - kako Lenartu nije neugodno barem pred službenicima koji rade u Saboru.

Sindikat stoga od Jandrokovića traži da zastupnike upozori na neprimjerene istupe u kojima svim državnim službenicima lijepe etikete za negativne društvene pojave za koje nisu krivi službenici već upravo stranački "kadrovici" kada se dokopaju vlasti, kao i da Sabor zauzme stajalište spram paušalnih, vulgarnih i neumjesnih objeda na račun hrvatskih građana.