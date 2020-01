'Zastrašujuće je do koje mjere je rušilačka energija moćna...'

Žao mi je što je uništen Kožarićev rad. Izazivao je polemike i rasprave od trenutka postavljanja i dobro je da umjetnost izaziva pažnju i otvara diskusiju, ali nije dobro kad se umjetničke instalacije uništavaju, komentirao je u nedjelju ravnatelj riječkog Muzeja moderne i suvremene umjetnosti-a Slaven Tolj uništenje umjetničkog rada "Stog sijena" u požar na riječkom Korzu koji je bio u subotu navečer.

Skulptura sačinjena od stoga sijena poznatog hrvatskog kipara Ivana Kožarića iz Petrinje, privremeno je bila postavljena u centru Rijeke kao simbolički početak žetve kulturnih događaja u Europskoj prijestolnici kulture.

Foto: snimio čitatelj 24sata Stog sijena u Rijeci gorio je u sobotu navečer

- Ovaj je rad bio dio programske cjeline Doba moći i njegov je smisao bio pobuditi pažnju, simbolizirati odnos ruralno-urbano, propitati spremnost urbane Rijeke na toleranciju prema neočekivanoj ruralnoj pojavi usred grada. I komentari koji su se pojavili, rasprave koje je instalacija potakla bile su dobre, kritične, zanimljive, ozbiljne, pa i duhovite. No, kratko su trajale jer očito je netko imao posve destruktivnu motivaciju i osjećao krajnju netrpeljivost prema stogu sijena u gradu. U najmanju ruku je neobično vidjeti, da ne kažem zastrašujuće, do koje mjere rušilačka energija može biti moćna - istakao je Tolj.

Dodao je kako će teme koje će u programskom pravcu Doba moći donijeti i otvarati projekt Europske prijestolnice kulture biti ogledalo za suočavanje ne samo s prošlošću, nego i sa suvremenošću koju živimo.

- Ovo je, nažalost, jedan od takvih trenutaka. Uvjeren sam da je svima koji su o ovom Kožarićevom radu proteklih dana govorili iz bilo koje pozicije, ovaj čin uništenja skulpture gorak. I zato osuđujem ovo krajnje uništavanje i besmislenu destrukciju. U kontaktu smo s obitelji Ivana Kožarića koja je također zaprepaštena uništavanjem instalacije. Ivan Kožarić je umjetnik koji ima 98 godina i iz poštovanja prema njegovoj umjetničkoj veličini potrudit ćemo se ovu instalaciju iznova postaviti - zaključio je ravnatelj riječkog Muzeja suvremene umjetnosti.

Foto: snimio čitatelj 24sata Riječ je o skulpturi Ivania Kožarića

Podsjetimo, požar koji je buknuo oko 22 sata u subotu ugasili su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Rijeka, koji sumnjaju da je do požara došlo slučajno te smatraju da je on izazvan ljudskom radnjom, no točni detalji znat će se nakon krim istraživanja koje je još u tijeku.

Inače, navedena skulptura ponovna je izvedba Kožarićeve instalacije, prvi put postavljene u Dubrovniku ispred Kneževa dvora u okviru izložbe 'Otok' 1996. godine. U Rijeci se rad predstavlja kao prva u nizu umjetničkih intervencija u javnom prostoru u sklopu projekta 'Izvrnuti džep', unutar kojeg umjetnici i kustosi preobražavaju i personaliziraju urbane lokalitete, integrirajući umjetnost u rutinu svakodnevice, s naglaskom na pitanjima gostoprimstva i tolerancije.