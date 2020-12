Zastupnici su tražili video-vezu da se uključe od kuće, već oko podneva je nije nitko koristio

Deset saborskih zastupnika preko svojih je klubova zatražilo da im se u utorak omogući da se u saborsku sjednicu uključe od kuće, putem video-linka, ali oko podneva niti jedan nije bio na video-vezi

<p>Koji su to zastupnici iz Sabora ne navode nego objašnjavaju kako saborsko Tajništvo, u koje se 'slijevaju' zahtjevi za video-vezu, ne prikuplja niti vodi evidenciju o bilo kakvim osobnim zdravstvenim podacima zastupnika, uključujući podatke o samoizolaciji ili oboljenju povezanim s covidom-19.</p><p>Navode tek kako je Klub HDZ-a video-link zatražio za petero zastupnika, SDP-ov i Ženski klub za po dvoje.</p><p>Da je riječ o Orešković (Centar) i Anki Mrak-Taritaš (Glas) postalo je jasno u utorak prijepodne kada je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pozivajući se na obavijest njenog kluba o samoizolaciji, tražio od Orešković da objasni kako je ona unatoč tome, ipak, u Sabornici.</p><p>Vaš je klub jučer uputio dopis Tajništvu da ćete biti u samoizolaciji - vi i Anka Mrak Taritaš. Sad ste ovdje, o čemu se radi?, pitao je zastupnicu, pa odredio stanku dok to pitanje ne dobije odgovor. Utvrdilo se da je do nesporazuma jer je Klub izvijestio Tajništvo da je Orešković u samoizolaciji, iako joj je ona istekla u ponedjeljak.</p><p>Nužna je bolja komunikacija, jer ovakve situacije dovode u neugodnu situaciju i zastupnike, a i mene, rekao je predsjednik Sabora.</p><p>Iako su klubovi tražili video-vezu za deset zastupnika, oko podneva ni jedan od njih nije bio na vezi.</p>