Zastupnici u Saboru ostaju dan duže: Glasanje se pomiče, u petak izvanredno zasjedaju

Saborski zastupnici i ovaj su tjedan započeli s radom od ponedjeljka. Posljednji im je ovo tjedan rada, a onda odlaze na jednomjesečnu stanku. No, radit će dan duže. Iako su u četvrtak 15. prosinca trebali završiti zasjedanje glasanjem, Vlada je uputila u saborsku proceduru još tri zakonska prijedloga koja treba usvojiti pa je predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio kako će za petak sazvati izvanrednu sjednicu na kojoj će onda izglasati niz zakonskih prijedloga i odluka. A ovaj tjedan će im onda biti poprilično zgusnut raspored rasprava.

- Dobio sam zahtjev od predsjednika Vlade za izvanrednom sjednicom, a tiče se tri zakona - o poljoprivredi, prijedlogu Strategije digitalne Hrvatske do 2032. te o kreditnim institucijama. Današnji dan ostaje isti kako je i planiran, sutra bi uz četiri točke dodali i petu, Zakon o kreditnim institucijama pa će u utorak biti sve točke vezane za financije, u srijedu bi radili po istom rasporedu, imali bi dva zakona vezana uz zdravstvo te izjašnjavanje o amandmanima, a onda bih umjesto glasovanja u četvrtak stavio točke koje Vlada predlaže, Zakon o poljoprivredi i Strategiju digitalne Hrvatske pa bi se još eventualno izjašnjavali o amandmanima, a nakon toga bi u petak bilo glasanje - rekao je Jandroković.

Zastupnik Socijaldemokrata Domagoj Hajduković poručio je kako se ne sjeća da je ikad bio takav slučaj da se glasanje prebacuje na izvanrednu sjednicu, a predsjednik Sabora istaknuo da je bilo 2009. Iako problema s izvanrednim sjednicom nema, predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić negodovala je što su vladajući "zgurali" niz važnih zakona u par dana koje onda ni ne stignu kvalitetno proučiti i pripremiti se za raspravu podsjetivši da su istovremeno u studenom sazvali mini odmor za kojim nije bilo potrebe.

- Zgušnjavamo raspored po pet zakona svaki dan koje onda ne možemo dobro raspraviti, to nije normalan parlamentaran rad. Zaista smo nezadovoljni činjenicom da dobivamo u ponedjeljak propise, koje moramo pročitati, razumjeti i izjašnjavati se. Dajte nam objasnite zašto smo imali stanku u 11. mjesecu? Mogli smo normalno raditi, a umjesto toga sada se namjerno radi to da imamo četiri-pet propisa dnevno koje dobijemo tek nekoliko dana prije kako bi se obesmislila čitava parlamentarna rasprava, zbilja nije u redu - poručila je, a Jandroković istaknuo kako je prije znalo biti i po 10 točaka dnevno.

- U petak ste dobili sve prijedloge. A ja se sjećam da smo znali dobiti točku koju smo nakon pet minuta raspravljali, a nije HDZ bio na vlasti. Bilo je razdoblja kad čak HDZ nije bio na vlasti - dodao je.

Danas će raspravljati o zakonima vezanima uz ulazak Hrvatske u Schengen te roditeljskim i rodiljnim naknadama, sutra o porezu na ekstra profit i niz drugih financijskih zakona, u srijedu o zakonima koje Vili Beroš predlaže u sklopu zdravstvene reforme... A do petka HDZ mora skupiti glasove oporbe za donošenje odluke o vojnoj misiji koja uključuje obuku ukrajinskih vojnika. Konzultacije su započeli prošlog tjedna, no do pomaka oko stajališta nije došlo, a za izglasavanje ove odluke potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas zastupnika. No, u HDZ-u ne brinu da dogovora neće doći.

