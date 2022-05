Zato ga zovu 'grad utvrda': Rusi odustali od Harkiva, Ukrajinci su ih 'pogurali' sve do granice

Ukrajina je "vjerojatno dobila bitku" za Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, ocjena je Instituta za ratne studije koju u subotu prenosi BBC.

BBC piše da je Rusija odustala od pokušaja da opkoli taj sjeveroistočni grad koji se naziva i gradom-utvrdom. U ovome je ratu opravdao taj naziv. Bio je glavni strateški cilj ruskih snaga od početka invazije. No više od dva mjeseca nakon početka rata, ne samo da nije pokoren, već su ruske snage, prema podacima američkog "think tanka", u potpunosti odustale od toga cilja. Smatra se da ih je ukrajinska vojska pogurala nazad do granice.

No ne radi se o potpunom povlačenju, kao što je bilo ono kod glavnog grada Kijeva. Prije se radi o važnom trenutku rata, nego o prekretnici, kažu analitičari. Ukrajina kaže da su moskovski napori u tom području sada usredotočeni na povlačenje postrojbi iz grada.

Što se tiče grada Hersona, britansko ministarstvo obrane u svojem novom izvješću ističe da činjenica da je Rusija uspjela uspostaviti prorusko vodstvo samo u jednom gradu, Hersonu, pokazuje neuspjeh njezinih inicijalnih planova da stavi "većinu ukrajinskih regija pod dugoročnu prorusku vlast".

U posljednjem izvješću kaže se da je vojno-civilna administracija koju je Rusija uspostavila u Hersonu najavila da će tražiti da se ta regija pripoji Rusiji putem referenduma.

Ako se takav referendum provede, Rusija će "gotovo sigurno manipulirati rezultatima kako bi dokazala da je većina za odcjepljivanje od Ukrajine", dodaje BBC.

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci