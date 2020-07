Nije htio odgovoriti na pitanje ostaje li ministar.

<p><strong>Gordan Grlić Radman</strong> komentirao je situaciju u Srbiji.</p><p>- Prosvjedi su znak demokratskog društva, ali želimo da budu mirni. Srbijanska vlast mora iskomunicirati s građanima mjere. Nadležna tijela će odlučiti o zatvaranju granica sa Srbijom. Zaštita hrvatskih građana je prioritet - rekao je.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Gordan Grlić Radman daje izjave</strong></p><p>Nije htio odgovoriti na pitanje ostaje li ministar.</p><p>- Ja služim domovini. HDZ me stavio na listu, ukazano mi je povjerenje. Ja preuzimam svaki posao koji je u funkciji interesa hrvatske Vlade - rekao je.</p><p>Radmana su novinari ispred zgrade Vlade pitali i što misli o postupku europske pučke pravobraniteljice protiv Dubravke Šuice zbog poziva na jednu lokalnu televiziju u Dubrovniku, kada se svađala sa novinarima.</p><p>- Mislim da je to prenaglašeno, ne vidim tu neki problem. Treba to sagledavati u predizbornim aktivnostima.</p><p>Što se tiče resora koji će dobiti manjine, Radman je rekao:</p><p>- To je stvar pregovora, manjine su vezane uz podršku svakoj Vladi, to je dobra situacija kada i manjine participiraju u vlasti.</p>