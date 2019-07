Zatvara se Kaptol Centar: 'Ne gasimo ga, otvorit ćemo opet'

Iz Centra Kaptol iseljavaju sve trgovine jer na jesen kreće njegova obnova. Vlasnik objekta, austrijska Supernova grupa, kaže kako želi osvježiti izgled centra te najavljuje bogatiju ponudu i sadržaj, piše tportal.

Zbog selidbe mnogi dućani imaju veliku rasprodaju uz sniženja i do 70 posto. U svojim lecima navode kako je to zbog zatvaranja centra, što je kod nekih izazvalo sumnju da je to najava njegova potpunog gašenja. Ali iz Supernove su to opovrgli.

- Namjera Supernova grupe je revitalizirati i preurediti Centar Kaptol kako bi zablistao u novom - osvježenom izdanju uz bogatiju ponudu i sadržaje. Uzimajući u obzir to da ćemo s radovima na renovaciji trgovačkog dijela Centra Kaptol startati tijekom jeseni 2019. godine, trenutno smo u procesu iseljavanja zakupnika', odgovorili su iz Supernove za tportal.

Austrijanci su preuzeli Kaptol prošle godine, kad su kupili još tri trgovačka objekta u Hrvatskoj – Branimir centar i Centar Cvjetni u Zagrebu te City Colosseum u Slavonskom Brodu.

I dok će trgovački dio centra biti zatvoren, CineStarovo kino Kaptol Boutique & Cinema & Bar normalno će raditi i za vrijeme građevinskih radova, napomenuli su iz austrijske kompanije.

Tema: Hrvatska