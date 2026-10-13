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1. STUDENOG

Zatvara se odlagalište otpada Diklo u Zadru

Piše HINA,
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Zatvara se odlagalište otpada Diklo u Zadru
Zadar: Radovi na Diklu i dalje traju | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
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Miješani komunalni otpad na Diklo se ne odvozi od studenoga prošle godine, kada je otvoren Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Biljanima Donjim

Zadarsko odlagalište Diklo potpuno će se zatvoriti 1. studenoga za sve vrsta otpada, najavio je u utorak na kolegiju gradonačelnika zadarski gradonačelnik Šime Erlić.

Miješani komunalni otpad na Diklo se ne odvozi od studenoga prošle godine, kada je otvoren Centar za gospodarenje otpadom (CGO) u Biljanima Donjim, a najnovijom odlukom prestat će i odlaganje svih preostalih vrsta otpada.

"Preuzeli smo zakonsku obvezu, a to je da u roku od godinu dana otkako smo pustili CGO u rad kompletno zatvorimo odlagalište Diklo. Od 1. studenoga na odlagalište Diklo više se neće odlagati nikakav otpad. Ostat će jedino u funkciji reciklažno dvorište koje je fizički odvojeno od odlagališta", kazao je Erlić.

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Dodao je da će nakon 1. studenoga u fokusu biti sanacija Dikla, za koju je izrađeno idejno rješenje i ugovara se izrada ostale potrebne dokumentacije, uključujući elaborat o sanaciji.

Zadar je, kazao je, među prvim hrvatskim gradovima koji nakon otvaranja centra za gospodarenje otpadom u potpunosti zatvaraju postojeće odlagalište, što smatra značajnim iskorakom u uspostavljanju suvremenijeg sustava gospodarenja otpadom.

"To nas svrstava u sam vrh u Hrvatskoj po pitanju gospodarenja otpadom", rekao je.

Dodao je kako pred gradskom tvrtkom Čistoća i dalje stoje brojni izazovi, među kojima su postavljanje podzemnih kontejnera u gradskim četvrtima i gradnja novih reciklažnih dvorišta.

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