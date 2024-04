'Zatvaraju jedinu treću smjenu za dijalizu u Zagrebu, zar sada moram dati otkaz da bih živio?'

Poštovani premijeru, ministru zdravstva, ravnatelju HZZO-a... Ja sam Darko Krsmanović, imam 44 godine i dugogodišnji sam pacijent na dijalizi, dvaput transplantiran. Zaposlen sam, i srce mi je puno što imam poslodavca koji je u meni prepoznao aktivnog člana svojeg tima unatoč mojim tjelesnim nedostacima. Radim puno osmosatno radno vrijeme te na dijalize idem triput tjedno u trećoj smjeni, koja traje od 17 do 22 sata, u mom su potrebna četiri i pol sata... stoji u pismu koje je Krsmanović poslao na brojne adrese. Razlog pismu je činjenica što na dijalizu godinama odlazi u Polikliniku Avitum u Zagrebu, kako kaže, jedinu zdravstvenu ustanovu u gradu koja ima treću smjenu za to.

Prije nekoliko dana poliklinika je, piše, pacijente iznenada obavijestila da na novoj lokaciji na koju seli treće smjene više neće biti, kao razlog navodeći nužnu organizaciju rada, te da pacijenti mogu dolaziti u prve dvije smjene.

- Ovaj dopis nije moje žaljenje na vlastito zdravstveno stanje niti me treba žaliti. Naprotiv, ponosno mogu reći da se, kad sam obolio, nisam predao bolesti ili samosažaljenju nego sam cijelo vrijeme u punom radnom odnosu. Kod sadašnjeg poslodavca sam preko 17 godina. U naredna nepuna dva tjedna ja bih mu trebao reći da više ne mogu raditi?, pita se Krsmanović.

- Moje je pravo raditi, ne želim biti socijalni slučaj i ne želim ići u invalidsku mirovinu, a morat ću ako želim ići na dijalizu, i živjeti, kaže Krsmanović. Ima, dodaje, i stambeni kredit preko APN-a, živi sam i plaća svoje rate, pita se kako će i kredit otplaćivati ako zbog dijalize u radno vrijeme bude morao dati otkaz na poslu.

Odgovor HZZO-a

HZZO-u, koji s Avitumom ima ugovor, poslali smo pitanje je li moguće da će pacijenti u Zagrebu - ljudi koji rade, doista ostati bez jedine treće smjene za dijalizu, i što bi sad trebali učiniti. Također, pitanje je bilo i ima li Avitum, prema ugovoru s HZZO-om, obavezu 3. smjene dijalize. Odgovor HZZO-a prenosimo u cijelosti:

- Upoznati smo nakon javljanja g. Krsmanovića s navedenim problemom novog termina provođenja hemodijalize u Poliklinici Avitum nakon preseljenja na novu lokaciju. Zatražili smo njeno žurno očitovanje o navedenom. Također, zatražili smo i očitovanje bolnica u gradu Zagrebu koje provode dijalizu, a u svojoj ePonudi navode da rade od 0 do 24 sata, na koji su način organizirali svoj rad te provode li dijalizu i izvan radnog vremena pacijenata koji su radno aktivni kako bi i ovaj dio pacijenata mogao nesmetano provoditi dijalizu izvan radnog vremena zaposlenja. Iz očitovanja Poliklinike Avitum proizlazi da je za sve pacijente koji su u radnom odnosu dogovoren odgovarajući termin, i da samo jedan pacijent nije zadovoljan predloženim terminom te mu je ponuđena pomoć pri iznalaženju rješenja u drugoj ugovornoj zdravstvenoj ustanovi, o čemu očekujemo povratni odgovor. Također, ističemo iz očitovanja da je tzv. treća smjena uvedena radi nedostatnih kapaciteta na staroj lokaciji te je bila nužni treći ciklus dijalize na postojećim aparatima kako bi se zbrinuli svi pacijenti Poliklinike Avitum. Na novoj lokaciji osigurana je infrastruktura za obavljanje hemodijalize u dvije smjene, kaže HZZO. Kako nastavljaju, "sukladno propisu, radno vrijeme poliklinika za obavljanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite je od 8.00 do 16.00 sati, iznimno od 7.00 do 15.00 sati, uz obvezu da se zbog dostupnosti radno aktivnoj populaciji osigura 20 posto radnog vremena do 19.00 sati".

U nastavku navode: "Treba pojasniti da se treća smjena ne odnosi na 'noćnu smjenu' već na treći ciklus dijalize u okviru postojećih kapaciteta te se uglavnom odvija u kasnijim popodnevnim odnosno večernjim satima. Iz očitovanja bolnica koje provode ovaj oblik zdravstvene zaštite razvidno je da se uglavnom obavljaju dijalize u dvije smjene sa završetkom u 18.00 sati te da privremeno jedino KB Dubrava obavlja i tu tzv. treću smjenu zbog preuzimanja pacijenata iz KB Merkur radi obnove bolnice. Ističemo da bolničke ustanove koje navode u svom radnom vremenu 24-tno radno vrijeme dijalize navode da imaju osigurane odgovarajuće kapacitete i izvan dvije redovite smjene kronične dijalize, međutim, ono je za provođenje akutne dijalize te za hospitalizirane pacijente kojima se liječe kroničnom dijalizom, kaže HZZO.

Ukratko, 20 posto radnog vremena privatnih poliklinika trebalo bi biti za radne ljude, do 19 sati, a bolnice imaju dijalizu do 18 sati. Vanredno, ona je danonoćno osigurana za hospitalizirane pacijente i za akutne, hitne slučajeve.

Iz Ministarstva zdravstva nešto drukčije vrijeme dijalize po bolnicama. Rebro ju, nabrajaju, radi do 20 sati, Vinogradska do 19, Dubrava tri dana u tjednu radi tri smjene za svoje pacijente, zadnja smjena je od 17 sati, Sveti Duh radi samo akutne pacijente, a kronične zbrinjava Poliklinika Sveti Duh II, do 18.30 sati.

- Odgovori HZZO-a i Ministarstva su u kontradikciji, očito ni same nadležne institucije ne znaju vrijeme dijalize. Ako je i točno to što govore, ja na dijalizu mogu, i moram od 16.30, 17 sati pa na naredna četiri i pol sata, napominje Krsmanović. Ili inače ne mogu raditi i zarađivati za život. Ipak, dodaje kako zahvaljuje institucijama što su se pokrenule oko rješavanja ovog problema.

Voditelj Poliklinike B. Braun Avitum, prim. Boris Kudumija, odgovara kako Poliklinika "kontinuirano unaprjeđuje kvalitetu liječenja i zdravstvene skrbi koja se pruža pacijentima, a s istim su ciljem izvršena ulaganja u suvremenu medicinsku tehnologiju i uređaje koji će pacijentima biti dostupni na novoj lokaciji, Buzinski prilaz 30, kroz dvije smjene rada".

- Na prethodnoj lokaciji treća je smjena bila uvedena isključivo iz razloga što se postojećem broju pacijenata nije moglo osigurati liječenje u dvije smjene, a sad će to biti moguće. U procesu preseljenja na novu adresu bilo nam je izrazito važno naći najbolje rješenje za sve naše pacijente koji su na hemodijalizu dolazili u trećoj smjeni, stoga smo o tome i komunicirali kroz duže vrijeme prije slanja službene obavijesti. Od ukupno 12 pacijenata koji su u dijalizni centar dolazili u trećoj smjeni, njih 10 odabralo je termine u prve dvije smjene u novom centru, dok se jedan pacijent odlučio za dijalizni centar prema mjestu stanovanja. Poliklinika i dalje nastoji doći do odgovarajućeg rješenja za jednog preostalog pacijenta iz treće smjene, te se nadamo da ćemo u tome i uspjeti. Spremni smo i pomoći pacijentu ukoliko odluči dogovoriti liječenje u drugom dijaliznom centru koji njemu odgovara i koji obavlja hemodijalizu u trećoj smjeni, napominje.