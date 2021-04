WRC Rally Croatia natjecanje je najboljih svjetskih vozača koje je od četvrtka do nedjelje prvi put u Hrvatskoj - na lokalnim cestama Zagrebačke, Karlovačke i Krapinsko-zagorske županije te grada Zagreba.

- Obavještavamo građane da će policijski službenici u vrijeme održavanja brzinskih ispita za ostale sudionike povremeno zatvarati prometnice - poručuju iz PU zagrebačke.



U četvrtak, 22. travnja 2021. godine od 12 do 24 sata za potrebe ceremonijalnog starta planirano je zatvaranje prometa zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu (prostor ispred zgrade NSK).



Obilazni pravci su:

Ulica Grada Vukovara- Savska - Savski most- Rotor- Avenija Dubrovnik- Most – Most Mladosti- Držićeva- Ulica Grada Vukovara.

Ulica Grada Vukovara- Držićeva- Most slobode pa dalje prema Novom Zagrebu ili odvojak sa Savske na Slavonsku aveniju- Aveniju Većeslava Holjevca- Most Slobode i dalje u Novi Zagreb.

- Svi građani i sudionici prometa koji se zateknu u blizini navedenih dionica utrke dužni su se pridržavati uputa i naredbi policijskih službenika, kao i uputa redarske službe - rekli su iz PU Zagrebačke.

Zbog aktualne epidemiološke situacije tijekom ove etape rellyja, kao niti u ranijim etapama u Finskoj i Monte Carlu, nije moguće organizirano okupljanje gledatelja.

Mapu s vremenima i lokacijama zatvaranja prometnica pronađite ovdje.