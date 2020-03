'Zatvaranje škola nije čarobni štapić. Ali spremni smo i na to'

Od sinoć nemamo novih zaraženih. Svaka epidemija ima svoj početak, kulminaciju i kraju. U Kini ide prema kraju, a mi smo u Europi na početku. Ipak, dobro se držimo, a zbog naših mjera koje smo uveli. Kupili smo nešto vremena u odnosu na okolne zemlje. Promišljamo o funkcioniranju zdravstvenog sustava na optimalan način. Učimo na greškama kineskih i talijanskih zdravstvenih vlasti. Pokazalo se do sada da se preopterećenost zdravstvenog sustava najveći uzrok širenja epidemije. Pokušavamo naći optimalne odgovore. Epidemiološka situacija u RH je adekvatna, raste broj oboljelih. No, to su oboljeli koji su došli izvana, ali nema slobodne cirkulacije. Kada i ako se to dogodi, onda ćemo reagirati, rekao je za HRT-ovu emisiju U mreži prvog ministar zdravstva Vili Beroš.

- Svaka epidemija ima svoj tijek. Treba reći da preko 80% oboljelih ima slabu kliničku sliku. Treba pučanstvu reći da ima onih koji niti ne znaju da su oboljeli. Treba smanjiti na neki način paniku među pučanstvom. Izvjesno je da će sljedeći dan porasti, ali je bitno da odolijevamo lokalnoj transmisiji jer će onda još više biti oboljelih. Ali imamo i na to odgovor, imamo krevete, respiratore i liječnike - rekao je.

Ministar je osudio neodgovorno ponašanje nekih pojedinaca koji krše samoizolaciju i odlaze u bolnice. Komentirao je i potencijalno zatvaranje škola, vrtića i fakulteta.

- Da je zatvaranje škola čarobni štapić, one bi bile zatvorene. Specifična je stvar s djecom. Ona uglavnom ne obolijevaju, ali mogu biti transmiteri. Stav je većine europskih zemalja da se, ako nema lokalne transmisije, škole ne zatvaraju. Kada se detektira prvi slučaj transmisije među pučanstvo, poduzet ćemo nove mjere, a to je i zatvaranje škola - rekao je Beroš za HRT.