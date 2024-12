Zatvor smrti i tuge: 'Zovemo ih ljudske klaonice. Nema istraga, već vas odjednom samo objese'

Sunce nisam vidio do danas. Umjesto da sutra budem mrtav, hvala Bogu, dobio sam novi život, rekao je Bašar Barhum (63), jedan je od desetaka tisuća zatvorenika oslobođenih iz zatvora Bašara al-Asada u Siriji za Associated Press. Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama prikazuju desetke zatvorenika kako u znak slavlja bježe na slobodu, neki bosi, a drugi oskudno odjeveni. U jednom od snimaka zatvorenik slavljenički vrišti nakon što je doznao da je vlada pala.

Foto: Profimedia

Jedan od najzloglasnijih zatvora u Siriji je upravo Sednaya. Militanti Hayat Tahrir al-Shama (HTS), predvođeni Abu Mohammedom al-Golanijem, preuzeli su kontrolu nad ovim ozloglašenim sirijskim zatvorom nedaleko od Damaska nakon što su ušli u grad i prisilili dugogodišnjeg vođu Bašara al-Asada na bijeg u Rusiju. Pobunjenici su upali u objekt, oslobodivši tisuće ljudi, uglavnom protivnika Asadova režima, koji su bili zatočeni od početka sirijskog ustanka 2011. ili čak dulje.

Foto: Profimedia

Zatvorenici su izašli iz Asadova sustava zatočeništva i odlazili do džamije udaljena oko 20 km koja je postala mjesto okupljanja gdje bivši zatvorenici pokušavaju pronaći svoje rođake, izvijestio je BBC. No mnogi su sami pretraživali mračne hodnike Sednaye nadajući se da će pronaći voljene koji se i dalje vode kao nestali. Sirijska civilna obrambena skupina Bijeli šljemovi izjavila je da su rasporedili pet specijaliziranih timova za hitne intervencije u zatvor Sednaya kako bi istražili tajne ulaze i skrivene podzemne ćelije koje se prostiru na nekoliko etaža ispod zemlje. Timovi su tragali za skrivenim vratima ili neotkrivenim podrumima koji su navodno povezani s objektom, gdje bi zatočenici još mogli biti zadržani.

- Timovima pomažu pojedinci upoznati s detaljima zatvorskog kompleksa, s informacijama od ljudi koje su kontaktirale obitelji i koji tvrde da znaju za skrivene ulaze ili podrume - poručili su Bijeli šljemovi na platformi X.

Foto: Profimedia

Inače, za gradnju Sednaya, koji nazivaju i ljudskom klaonicom, sirijska vlada je oduzela zemljište od lokalnih vlasnika i dodijelila ga Ministarstvu obrane za gradnju zatvora. Gradnja je započela 1981. i trajala do 1986., a prvi zatvorenik stigao je 1987. Nevladinim organizacijama nikad nije bio dopušten pristup zatvoru jer su posjeti zahtijevali odobrenje vojne policije i vojne obavještajne službe. Amnesty International je 2017. koristio 3D modeliranje kako bi rekonstruirao raspored zatvora temeljen na iskazima 84 preživjela. Modeli su otkrili strukturu dizajniranu za izolaciju i teroriziranje zatvorenika, s uobičajenim sustavnim mučenjima i prisilnim nestancima.

Foto: Profimedia

- U Sednayi nema ispitivanja. Mučenje se ne koristi za dobivanje informacija, nego se čini kao način ponižavanja, kažnjavanja i degradacije. Zatvorenici su neumoljivo na meti, nesposobni 'priznati' kako bi se spasili od daljnjih batina - poručili su tad iz Amnesty Internationala.

Sednaya se sastojala od dvije glavne zgrade, koje su mogle primiti između 10.000 i 20.000 zatvorenika, prema Amnestyju. Zatvorenici su bili razdvojeni prema svom statusu. Bijela zgrada bila je namijenjena vojnim osobama zatvorenima zbog zločina ili prekršaja poput ubojstva, krađe, korupcije ili izbjegavanja vojne službe. Nasuprot tome, crvena zgrada bila je predviđena za sigurnosne zatočenike - civile i vojne osobe zatvorene pod izgovorom političkih aktivnosti protiv vlasti i države ili izmišljenih optužbi za terorizam.

Foto: Profimedia

Organizacije za ljudska prava i preživjeli opisali su Sednayu kao "logor smrti" u kojem je Asadov režim oslobodio svoju punu brutalnost, osobito nakon protesta Arapskog proljeća koji su zahvatili regiju počevši od 2010. Između 5000 i 13.000 ljudi je pogubljeno, uglavnom vješanjem, između 2011. i 2015., prema Amnesty Internationalu.

- Pogubljenja su se redovito odvijala, obično ponedjeljkom i srijedom. Vlasti su provodile masovna vješanja u podrumu crvene zgrade nakon lažnih suđenja koja su trajala najviše tri minute. Žrtve su bile premlaćivane, vješane i potajno uklanjane - navodi se u izvještaju.

Foto: Profimedia

U međuvremenu, Muhamed al-Bašir imenovan je premijerom prijelazne sirijske vlade do 1. ožujka 2025. Al-Bašir je vodio pobunjeničku vladu nacionalnog spasa na sjeverozapadu Sirije. Dva izvora bliska pobunjenicima rekla su da je zapovjedništvo pobunjenika naredilo svojim borcima da se povuku iz gradova te rasporedilo policijske postrojbe i interne snage sigurnosti povezane s Hajatom Tahrirom al-Šamom (HTS), glavnom pobunjeničkom skupinom u savezu milicija koje su svrgnule Asada.

Sirijci diljem države nastavljaju uništavati sve povezano s ovim bivšim sirijskim vođom. Pale njegove fotografije i plakate, a na udaru su i kipovi njegova oca, bivšeg vođe Sirije, Hafeza al-Asada. Sirijski pobunjenici tvrde da su otkrili i tajnu mrežu luksuznih podzemnih tunela ispod palače, kojom je, vjeruju, Asad pobjegao prije pada Damaska. Predstavnik Agencije UN-a za izbjeglice za Siriju izjavio je da 16 milijuna ljudi u zemlji hitno treba humanitarnu pomoć.

Foto: Profimedia

Nadalje, svjetski mediji su objavili kako su izraelski tenkovi stigli na udaljenost od 20-ak kilometara od Damska. No Avichay Adraee, glasnogovornik izraelske vojske, demantirao je te navode i poručio kako se "postrojbe izraelske vojske nalaze unutar tampon zone i na obrambenim položajima blizu granice kako bi zaštitile izraelsku granicu". No dužnosnici iz raspale sirijske vojske rekli su da su se jučer nastavili teški izraelski zračni napadi na vojne objekte i zračne baze diljem Sirije.

Vojni i međunarodni stručnjak Marinko Ogorec tvrdi da Izrael koristi nestabilnost u regiji kako bi osigurao vlastite interese.

- Razaraju vojni potencijal koji je ostao nakon smjene vlasti i stvaraju tampon zone kako bi spriječili prijetnje. Ove zone omogućuju kontrolu nad ključnim putovima, posebno onima kojima Iran može opskrbljivati Hezbolah. Stabilnost u regiji nije u izraelskom interesu jer bi to moglo omogućiti jačanje protivničkih snaga - rekao je Ogorec.

Dalje navodi kako je Izrael, iako upadi u druge zemlje krše međunarodno pravo, to već činio u prošlosti, primjerice u Libanonu i napadima na Teheran.

- Širenje Izraela u nove teritorije nije isključeno, ali će ovisiti o broju naseljenih Izraelaca na tim područjima i kako će se dalje razvijati međunarodna situacija - dodao je Ogorec.

Foto: Profimedia

Turska, s druge strane, navodi Ogorec, ima interes kontrolirati kurdske snage na sjeveru Sirije.

- Vjerojatno će poduzeti određene akcije u tom smjeru. Sirijci imaju želju vratiti se u svoju zemlju, no to bi moglo izazvati novi val migracija prema Europi. Sirijci su multietnički i multikonfesionalni, a selafijski način života im nije prihvatljiv, što može dovesti do represije i migrantske krize - rekao je Ogorec.

Foto: Profimedia

Za Siriju, tvrdi Ogorec, prognoze nisu optimistične.

- Mogla bi nastati trajna destabilizacija, poput Libije, ili talibanizacija, slična onoj u Afganistanu. Sirija dijeli sličan kodeks funkcioniranja s talibanima, a to dodatno otežava perspektivu stabilnosti - zaključio je Ogorec. 2025.