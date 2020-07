'Zatvorenici imaju više prava od onih koji su u samoizolaciji...'

<p>Saborski zastupnik SDP-a<strong> Ranko Ostojić</strong> upozorio je u petak da se 5000 osoba koje se nalaze u samoizolaciji krše prava na slobodu mimo Ustava i zakona, prozvavši zbog toga HDZ.</p><p>Na konferenciji za novinare Ostojić je kazao da se u ovom trenutku 5000 ljudi nalazi u samoizolaciji bez pisanog rješenja da su lišeni slobode, ocijenivši kako imaju manje prava od pritvorenika i osoba koje idu u zatvor.</p><p>- Ako niste spremni poštivati Ustav i zakone onda ne možete govoriti o sigurnosti. Svaka osoba koja se temeljem zakona lišava slobode mora dobiti rješenje o tome - poručio je Ostojić HDZ-ovcima.</p><p>A kada se mimo Ustava i zakona ljude lišava slobode to je fašizam, to je poruka koju šalje HDZ, ustvrdio je Ostojić.</p><p>Glavni tajnik SDP-a <strong>Nikša Vukas</strong> kaže da HDZ ne brine o sigurnosti građana već samo o tome da osvoji što više glasova.</p><p>- Plenkoviću, Božinoviću i ostalima nije stalo do sigurnosti građana nego samo da završe izbore i osiguraju daljnju vlast - ocijenio je.</p><p>Član SDP-ova Savjeta za zdravstvo <strong>Saša Srića</strong> smatra da je Nacionalni stožer civilne zaštite postao nekompetentan, ispuhao se i izgubio kredibilitet.</p><p>- Od dvostrukih kriterija, različitih tumačenja samoizolacije, do definicija kontakata, to je kao da vodiš 2:0 i na kraju izgubiš 2:3 i zabiješ si tri autogola - kazao je Srića.</p><p>SDP-ovci su zaključno pozvali građane da izađu na izbore i zaustave HDZ.</p>