'Zatvorenici znaju sve o nama. Gdje živimo, koji auto vozimo... Incidenti se događaju svaki dan'

Pravosudnim policajcima voda je došla grla, prijete štrajkom zbog preopterećenosti i potplaćenosti, javlja Dnevnik.hr.

Novinari Nove TV razgovarali su s Željkom Rajićem. On je sindikalni je povjerenik SPPH-a zatvora u Remetincu, a pravosudni je policajac od svoje 18. godine. Sad osigurava posjete zatvorenicima, njihova sprovođenja na sud. Najčešće je sam u pratnji jer nema dovoljno pravosudnih policajaca. Ovaj posao radi već 27 godina.

- Ja i zatvorenik idemo na sud. Da se meni nešto dogodi, on me mora spasiti, nema me tko drugi spasiti - kaže Rajić i dodaje da rade posao za trojicu a početna plaća pravosudnog policajca ne doseže ni 5 tisuća kuna.

Incidenti se događaju svaki dan.

- Od fizičkih sukoba do napada na pravosudne policajce, samoozljeđivanja, gutanja stranih predmeta... - kaže Rajić i opisuje to kao najstresniji posao na svijetu.

- Koliko je opasna situacija što vam ti zatvorenici vide lice, znaju kako izgledate? Ha, to vam ne mogu opisati, oni sve znaju o nama, kako se zovemo, gdje živimo, koji auto vozimo, 90 posto slučajeva da sve znaju o nama - prepričava.

I prijetnje u zatvoru su svakodnevne, kaže Rajić, koji se žali i na nedostatak i zastarjelost opreme.

- Sve svaljuju na nas, nikad nitko u Ministarstvu nije odgovoran ni za što. Evo, ja tu kao povjerenik predlažem već pet godina da se napravi zid oko zatvora. Vidite li zid? Nema ga, nema novca. Predlažem da stave mrežu na šetalištu da nema bjegova, ali nema ni dandanas mreže na šetalištu", napominje.

U petak će prosvjedovati pod prozorom ministra pravosuđa. Bez dogovora s njim od štrajka neće odustati. Radit će i u štrajku, objašnjava Željko, ali neće obavljati posao za trojicu, piše Dnevnik.hr