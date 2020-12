Tisuće Britanaca je u utorak pohrlilo u pubove i restorane u Londonu. To je zadnji put ove godine da će moći uživati u jelu i piću zajedno s prijateljima prije nego što su na snagu stupile nove, strože mjere protiv korona virusa.

Spustili cijene da se riješe zaliha

Neki ugostiteljski objekti svoja vrata otvorila su rano ujutro i spustili cijene pića kako bi se riješili zaliha, što je motiviralo građane da i oni iskoriste najviše od svog dana, javlja The Sun.

A bez obzira na hladnoću, građani Londona stajali su i na ulicama tijekom večeri i ispijali pića.

- Puni smo od 17 sati. Ljudi su zvali kako bi rezervirali mjesta, da uživaju u još jednoj pivi prije nego se sve zatvori - rekla je jedna konobarica.

Građani koji se nalaze u područjima koja su u trećem Covid razredu, onom najviše pogođenom, ne smiju se družiti s ljudima izvan njihovog kućanstva. No, britanska vlada najavila je da će napraviti iznimku za period blagdana, od 23. do 27. prosinca kada će zajedno smjeti biti ljudi iz tri kućanstva. Međutim, neki ipak navode kako je to loša ideja i da će broj zaraženih ipak eskalirati.

Što se tiče ugostiteljskih objekata, radit će samo oni koji su svojoj ponudi imaju dostavu ili preuzimanje hrane za van.